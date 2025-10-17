Здраве: Есен и витамини – от кои имате нужда и правилно ли ги приемате

С настъпването на студеното време мнозина бързат да купят нови витаминни комплекси. Но наистина ли всички витамини са еднакво полезни? Експертите предупреждават, че излишъкът може да е толкова вреден, колкото и недостигът. Вижте кои витамини са нужни през есента и как да започнете приема им правилно.

Всички витамини ли са еднакво полезни и с какво да започнем приема им през есента?

С настъпването на студеното време мнозина обикновено се втурват към аптеката за нов, модерен витаминен комплекс, обикновено от тези, които рекламите упорито ни предлагат, пише Rozali.com.

Докато експертите напомнят: преди да пиете витамини, трябва да разберете кои микроелементи липсват на тялото ви. Защото иначе можете да получите свръхдоза. Например знаехте ли, че излишъкът от много обичания витамин С може да доведе до гадене, метеоризъм, повръщане, чревни спазми и не само? Така че – да видим най-важните неща.

Какво представляват витамините и до какво води предозирането?

Има естествени, сурови витамини, които по-лесно се усвояват от организма. Синтетичните витамини се различават с по-достъпни цени, но ползата от тях е по-малка: химическият състав на техните компоненти практически не се свързва с органичната материя на тялото, те се абсорбират слабо. И след месец на консумация на синтезирани витаминни комплекси, тялото на практика губи способността си да усвоява витамините от храната.

Често чуваме колко е важно да компенсираме липсата на витамини, забравяйки за опасността от хипервитаминоза. Например предозирането на витамин B1 може да причини анафилактичен шок, B3 – да доведе до мускулни болки и нарушения в сърдечносъдовата система, излишъкът от B6 води до объркване и повишена киселинност на стомашния секрет, D – аритмии, бъбречна недостатъчност, хипертония. Прекомерните количества витамин А могат да доведат до гадене, повръщане, фотофобия и болки в мускулите и ставите.

Ако решите да подхраните тялото с витамини, първо трябва да се свържете с ендокринолог. Най-вероятно той ще ви помоли да направите биохимичен кръвен тест, тестове за витаминен статус и съдържанието на микроелементи в организма. И вече въз основа на показателите за тегло, пол и възраст той ще избере правилния витаминен комплекс.

Как се проявява дефицитът на витамини

Единственият витамин, който може да липсва на обикновен човек през есента, е витамин С, тъй като той не се натрупва. Не всеки се нуждае от него, например тези, които редовно ядат цитрусови плодове и зеленчуци, го получават в естествена форма. Тези, в чиято диета няма естествени източници на този витамин, ще бъде полезно да го пият според инструкциите. Останалите витамини през есента всъщност все още са в изобилие. През лятото тялото е трябвало да натрупа полезни микроелементи от пресни плодове, зеленчуци, горски плодове, плюс – да натрупа витамин D.

Липсата на витамини може да се прояви по различни начини, в зависимост от конкретната група. Липсата на витамин D води до повишена умора и лошо настроение. Намалената производителност и гаденето могат да сигнализират за липса на витамин В1. Хиповитаминоза може да се наблюдава при хора, които са любители на диетите.

Слабостта и изтръпването в крайниците са признаци на дефицит на витамин В12. Особено внимание трябва да се обърне на този микроелемент за хора над 50 години (усвоява се по-зле с възрастта) и вегетарианци – най-често се съдържа в храни от животински произход.

Дефицитът на витамин В6 има по-специфични прояви: кожни обриви, напукани устни и болезнен език. Дефицитът на този витамин е сравнително рядък и хора с чернодробни и бъбречни заболявания, автоимунни заболявания и бременни жени могат да се сблъскат с него.

Анемията, тревожността и стомашно-чревните проблеми могат да показват липса на витамин В9.

Зрителното увреждане, мускулната слабост и менструалните нередности са възможни признаци на дефицит на витамин Е.

Характерен признак за ниски нива на витамин А е отслабването на зрението при здрач. Също така хиповитаминозата е придружена от влошаване на състоянието на кожата, косата и ноктите.

Липсата на витамин С се изразява в общо намаляване на имунитета.

Кога да се тествате

Не трябва да пиете витаминни комплекси, преди да посетите лекар. Симптомите на дефицит на някои витамини е лесно да се объркат със симптомите на дефицит от други, особено ако принадлежат към същата група. Освен това признаците на хиповитаминоза са подобни на липсата на минерали и проявата на различни заболявания. Ако все още твърдо възнамерявате да пиете комбинирани витамини, тогава първо е добре да се подложите на цялостен преглед и да разберете какво точно ви липсва. Важно е да направите това две седмици преди началото на курса, в противен случай резултатите от теста ще бъдат неточни. След края на приема на витамини можете също да се прегледате отново и да разберете как са били усвоени. Също две седмици след края на курса.

Като цяло балансирана диета с достатъчно пресни зеленчуци, плодове, зърнени храни и животински продукти помага на тялото да получи всички витамини. Хората, които водят здравословен начин на живот, рядко изпитват хиповитаминоза през есента.

Не забравяйте да се занимавате със спорт (някакъв вид движение) и да правите прегледи всяка година и ще се чувствате добре, независимо от сезона.

Има смисъл да се приемат синтетични витамини (на таблетки) за тези, които се придържат към определена диета, например вегетарианска диета, или поради климатичните условия не получават достатъчно витамин D.