ЗДРАВНА КРИЗА! Изкупиха противогрипните ваксини в аптеките в Благоевград

Шефът на РФК Евгени Антонов: Продадохме всичко по списък, чакаме за нови доставки, но складовете са празни, недостигът е от години

Дефицит на противогрипни ваксини отчитат благоевградските фармацевти.

„Определено има недостиг на противогрипни ваксини и тази година. Тези, които получихме, ги продадохме по списък. Търсенето се увеличи, след като хората чуха за първите случаи на грип. Изчакваме за евентуални нови доставки, но в момента складовете са празни”, заяви за „Струма“ председателят на РФК в Пиринско, магистър-фармацевтът Евгени Антонов.

В повечето благоевградски аптеки вече са изчерпани наличните количества, установи репортерска проверка на „Струма“. Ваксини вчера нямаше в аптеката, която се намира в МОЛ „Ларго“.

“За кратко време продадохме 40 ваксини, тъй като хората се бяха записали предварително. Всеки ден връщаме клиенти, но повече заявки за доставки не можем да направим, тъй като в складовете на едро няма ваксини”, обясни фармацевтът.

Доставките са ограничени, а най-дефицитна се оказа назалната ваксина за деца, от която са получили само 1 бройка, уточни аптекарката. Цената на назалната ваксина Fluenz Tetra е 47 лв., но е предпочитана от родителите, тъй като се прилага като спрей за нос при деца от 2 до 18 г. и е безболезнена. Тя съдържа същите два A-щама и един B-щам (линия Виктория) като тривалентните инжекционни ваксини. Назалната ваксина не се препоръчва при бременни, имунокомпрометирани и деца под 2 години. Инжекционните противогрипни ваксини – Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra, се продават за 28 и 23 лв. и все още може да се намерят тук-там след обиколка на аптеките в Благоевград.

Служители в аптеките обясниха, че противогрипните ваксини са изкупени

Тази година Vaxigrip е тривалентна и съдържа по три вируса – два A-типа и един B (линия Виктория), защото не е включен щамът B/Yamagata, тъй като не е циркулирал след 2020 г. Четиривалентна е другата ваксина Influvac, но тя ще бъде в ограничени количества за нашия пазар, поясниха фармацевтите. Съставът им се определя ежегодно от Световната здравна организация според циркулиращите щамове, като за сезон 2025/2026 е препоръчано да се включат вирусите A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria. В България се предлагат инжекционните ваксини Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra, и назалната Fluenz Tetra, като хората над 65 години ги получават безплатно и тази година. От заявени 580 000 противогрипни ваксини за пенсионерите са предвидени 407 000 броя, като те се поставят от общопрактикуващите лекари.

„Тенденцията за недостиг на противогрипни ваксини в България се забелязва през последните години. Доставките започнаха да намаляват непосредствено преди ковидната пандемия, след това рязко спаднаха и в момента още се наваксва. Надявам се, производителите и дистрибуторите да възстановят ритмичното зареждане на противогрипните ваксини, които са изключително необходими, защото стимулират имунитета срещу сезонните грипни вируси”, категоричен е шефът на фармацевтите в Пиринско Евгени Антонов.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА