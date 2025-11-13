Здравните медиатори на община Симитли с национално отличие за екипна работа

Здравните медиатори на община Симитли Фиданка Несторова и Методи Методиев бяха отличени по време на националната среща на здравните медиатори, която се провежда ежегодно и събира специалисти от цялата страна. Събитието продължи три дни и включваше обучителни лекции, дискусии и срещи с представители на Министерството на здравеопазването и други институции. Традиционно по време на форума се връчват награди в различни категории, които отличават добрите практики и партньорства между здравните медиатори и институции.

Екипът от община Симитли беше номиниран и отличен в категорията „Най-добра екипна работа между здравни медиатори и местна институция“ за успешното си сътрудничество с общинския съвет по наркотични вещества.

Лично министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов връчи наградата на здравните медиатори на община Симитли, също получиха и грамоти от Националната мрежа на здравните медиатори с благодарност за активната им дейност и сътрудничество на местно ниво. По повод отличието кметът на община Симитли Апостол Апостолов лично поздрави Фиданка Несторова и Методи Методиев за техния професионализъм и отдаденост.

ИВАН ПЕТРОВ