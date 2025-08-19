Здравни пунктове във фургони разкриват в 22 кюстендилски села

Кюстендилският градоначалник инж. Огнян Атанасов и кметове по села коментираха възможността да се разкриват здравни пунктове. На редовно месечно заседание бе посочено, че от общината ще се направи всичко възможно да се кандидатства до крайния срок, който е 24 септември.

„Ще е трудно, но ще се опитаме да обхванем максимално повече села, в които да поставим преместваеми обекти за здравни услуги. В тях ще има лекарски кабинет, чакалня и манипулационна. Условието е в селото да няма разкрита лекарска практика. Другото условие е да бъде за села с над 100 души“, допълни инж. Огнян Атанасов.

До момента са набелязани 22 села, в които може да се действа. Предстои да се намерят и подходящи терени. „Към момента в селата има здравни служби, те обаче са в окаяно състояние, но по тази програма ще трябват много средства за ремонт, ел. инсталация, ВиК мрежа, затова ще преминем на вариант на преместваеми съоръжения. Идеята е да има адекватно здравно обслужване в малките населени места”, допълни градоначалникът.

Редовно месечно съвещание на селските първенци

Кметът на село Соволяно Пламен Илиев заяви, че в рамките на месечното съвещание е обсъдена и забраната за ползване на пиротехнически изделия по време на обявения пожароопасен сезон. „Намираме се в период, в който температурите са високи, и опасността от пожари е голяма. Един възникнал пожар се овладява трудно, трябва веселието да е контролирано”, заяви Илиев.

Коментирана бе и темата за опазване на селскостопанската продукция и обществения ред.

До края на месеца ще бъдат изготвени графици за монтиране на камери за видеонаблюдение. „Така че и ние да бъдем добре работещи, и хората, които погазват законите, да си получат наказанието”, заяви селският първенец.

Кметовете са обсъдили темата и за липсата на вода за питейно-битови нужди. Призивът е водата да се пести и да не се ползва за напояване. „Сезонът е тежък, ще продължи да е затруднено водоподаването, сушата е голяма, трябва да сме дисциплинирани и да пестим водата, да не поливаме, защото тепърва ще се усети липсата на питейната течност”, заяви още кметът на село Соволяно.

Около 20 души вече са глобени заради ползването на питейната вода за други нужди.

ГЕРГАНА ИВАНОВА





