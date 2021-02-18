Здравното министерство с препоръки за ваксините срещу COVID-19

Министерството на здравеопазването изпрати до Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари препоръки за прилагането на ваксините срещу COVID-19 сред рисковите групи от населението в отговор на постъпилите от общопрактикуващи лекари въпроси, свързани с предстоящото им участие във ваксинационната кампания.

Препоръките са изготвени от експертните съвети към министъра на здравеопазването. Министерството се ангажира да уведомява съсловните организации при всяка актуализация в кратките характеристики на ваксините.

От здравното министерство припомнят, че информация за ваксините се публикува и в Единния информационен портал, достъпен на https://coronavirus.bg/bg/vaccinations

Със становищата на експертните съвети можете да се запознаете тук:

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/40

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/38

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/37

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/36

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/35

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/34

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/33

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/32

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/31

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/30

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/29

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/28

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/27

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/24

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/25

https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/26

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