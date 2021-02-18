Здравното министерство с препоръки за ваксините срещу COVID-19

Министерството на здравеопазването изпрати до Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари препоръки за прилагането на ваксините срещу COVID-19 сред рисковите групи от населението в отговор на постъпилите от общопрактикуващи лекари въпроси, свързани с предстоящото им участие във ваксинационната кампания.
Препоръките са изготвени от експертните съвети към министъра на здравеопазването. Министерството се ангажира да уведомява съсловните организации при всяка актуализация в кратките характеристики на ваксините.
От здравното министерство припомнят, че информация за ваксините се публикува и в Единния информационен портал, достъпен на https://coronavirus.bg/bg/vaccinations
Със становищата на експертните съвети можете да се запознаете тук:
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/40
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/38
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/37
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/36
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/35
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/34
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/33
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/32
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/31
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/30
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/29
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/28
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/27
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/24
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/25
https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/26