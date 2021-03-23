Зейн Малик: Бащинството е страхотно

ейн Малик сподели, че бащинството му се струва страхотно.

28-годишният певец и моделката Джиджи Хадид станаха родители за първи път през септември. Те се сдобиха с дъщеричка, която носи името Кай.

Музикантът признава, че е знаел, че се изисква да бъде направено голямо пренастройване, когато имаш дете, но той се чувства много щастлив.

“Честно, страхотно е. Много хора, с които говорих, очевидно, преди тя да се роди, казваха: “Това е голямо пренастройване и ще бъде огромна промяна и т.н.”. Но, честно, тя е страхотно бебе. Беше много лесно за мен и Джиджи да се приспособим. Тя го направи лесно за нас, тя спи много добре, тя обича млякото. Засега е само хранене и сменяне на памперси”, коментира той пред “Valentine in the Morning”.

Зейн похвали любимата си Джиджи, че е много добра майка.

“Очевидно, тя помага много за всичко и се справя страхотно”, каза той.

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