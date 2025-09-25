Зеленски: Готов съм да се оттегля след края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в предаването The Axios Show, че не възнамерява да ръководи страната си в мирно време. Той също така обеща да поиска от парламента на Украйна да организира избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня. Президентът даде интервюто в Ню Йорк, непосредствено преди да отпътува от Общото събрание на ООН обратно към Киев.

Зеленски каза, че ще бъде готов да се оттегли след края на войната. “Моята цел е да приключа войната, а не да продължавам да се кандидатирам”, сподели той.

Провеждането на избори беше отложено за неопределено време поради войната – факт, който критици, включително американският президент Доналд Тръмп, използват срещу него.

Зеленски отбеляза, че както ситуацията със сигурността, така и конституцията на Украйна създават предизвикателства пред провеждането на избори. Но той вярва, че това е възможно.

Той каза, че би настоявал за избори, ако бъде постигнато примирие с продължителност от няколко месеца.

Украинският президент сподели, че е казал на Тръмп по време на тяхната среща във вторник, че ако има прекратяване на огъня, „можем да използваме този период от време и аз мога да дам този сигнал на парламента“.

Зеленски заяви, че разбира, че хората може да желаят „лидер с нов мандат“, който да вземе съдбоносните решения, необходими за постигане на дългосрочен мир.

Зеленски беше избран с огромно мнозинство през 2019 г. Ако не беше войната, 5-годишният му мандат щеше да приключи през май 2024 г.

Популярността му се повиши до около 90% в първите месеци от войната. Доналд Тръмп невярно заяви през февруари, че тя е спаднала до 4%, но повечето последни проучвания я поставят над 60%.

През юли Зеленски се сблъска с първите значими вътрешни протести от началото на войната, след като негови съюзници в парламента се опитаха да отслабят независимите антикорупционни агенции в страната. Макар че мярката беше отменена бързо, това породи опасения относно демократичната посока, в която се движи Украйна при управлението на Зеленски.

Ако Зеленски подкрепи законопроект за организиране на избори, той вероятно ще бъде приет лесно, предвид голямото мнозинство на партията му в парламента.

Провеждането на избори е изрично забранено по време на военно положение от украинската конституция. Дори това препятствие да бъде преодоляно, сигурността на страната прави логистиката изключително трудна.

Около 20% от територията на Украйна е окупирана от Русия, а милиони украинци са разселени. Цялата страна се намира в обсега на руски удари, ако Москва реши да попречи на процеса.

Зеленски заплаши с атаки срещу Кремъл, ако Русия не прекрати войната срещу страната му, предаде ДПА. „Първо те трябва да знаят къде се намират бомбоубежищата им. Ако не прекратят войната, ще се нуждаят от тях„.

Зеленски каза още, че се надява САЩ да предоставят на Украйна оръжия с голям обсег. В същото време обаче той изключи възможността за атаки срещу цивилни цели. „Не сме терористи“, заяви украинският президент.

По думите на Зеленски украинските въоръжени сили вече разполагат с дронове, които могат да летят на разстояния до 3000 километра. Кремъл се намира само на около 450 километра от границата с Украйна.

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, отправи остро предупреждение към Зеленски и заплаши с удар по Киев.

„Наркоманът в Киев каза, че Кремъл трябва да знае къде има бомбоубежище, за да могат обитателите му да се скрият, когато той използва американски оръжия с голям обсег. Това, което уродът трябва да знае, е че Русия може да използва оръжия, срещу които бомбоубежище няма да го защити. Американците също трябва да имат това предвид“, написа Медведев във X, визирайки исканията на Зеленски САЩ да предоставят на Украйна такива оръжия.

През май 2023 г. два дрона се взривиха над Кремъл, където е канцеларията на руския президент. Тогава обаче Киев отрече да има нещо общо с това.





