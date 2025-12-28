Зеленски пристигна в „Мар-а-лаго“ за разговори с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в частната резиденция на Доналд Тръмп „Мар-а-лаго“ в щата Флорида за срещата си с американския президент, съообщава Sky News.

Това е третата среща между двамата лидери.

„Вярвам, че имаме основата за сделка“, каzа Тръмп, здрависвайки се пред репортери с украинския президент. Американският лидер подчерта, че „смята, че Владимир Путин е сериозно настроен към мира“.

„Твърде много хора загинаха и мисля, че и двамата президенти искат да постигнат сделка. Наистина вярвам, че имаме основите на сделка, която е добра за Украйна. Която е добра за всички. Няма нищо по-важно от това“, подчерта Тръмп.

Той добави, че ще има „силно“ споразумение за сигурността на Украйна и че „европейските държави са много активно ангажирани с това“. „Имам чувството, че европейските лидери са наистина страхотни и са напълно в унисон с тази среща и с постигането на сделка. Всички те са изключителни хора“, подчерта американският държавен глава.