Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни

Вашингтон иска да види края на войната в Украйна до юни и покани руската и украинската делегация за по-нататъшни преговори идната седмица в САЩ, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски.

Американците искат войната, която скоро ще навлезе в петата си година, да приключи „до началото на лятото, през юни“, смята Зеленски.

„Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график“, заяви украинският държавен глава пред журналисти. „Казват, че искат да направят всичко до юни, и ще направят всичко, за да сложат край на войната. Искат и ясен график на всички събития“, подчерта той.

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица. „САЩ канят за пръв път и руския, и украинския преговорен екип едновременно, вероятно в Маями (щата Флорида) след седмица“, заяви той, като уточни, че Украйна е потвърдила участието си.

Украинският президент отново подчерта, че страната му няма да приеме никакви споразумения, постигнати между САЩ и Русия без участието на Киев, особено по чувствителните териториални въпроси. Русия, която окупира около 20 процента от територията на Украйна, иска да получи пълен контрол над региона Донбас и да накара украинските сили да се изтеглят от частите, които все още контролират – условие, което Киев казва, че никога няма да приеме.

„Украйна няма да подкрепи каквото и да е било споразумение, което я засяга, без да участва (в дискусиите)“, настоя Зеленски. „Всяко споразумение, засягащо Украйна, не може да противоречи на украинската конституция и закони“, подчерта той.

Поставянето на крайния срок идва след края на преговорите в Абу Даби, Обединените арабски емирства (ОАЕ), с посредничеството на САЩ, които не доведоха до пробив, тъй като двете воюващи страни се придържат към взаимно изключващи се искания. БТА