Зеленски се срещна със специалния пратеник на САЩ и призова Тръмп да упражни „мир чрез сила“

Украинският президент Володимир Зеленски проведе среща със специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, предаде „Ройтерс“. Срещата се състоя в хотел близо до Белия дом, където Зеленски е отседнал.

На срещата присъстваха още ръководителят на администрацията на Зеленски Андрий Ермак, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и заместник-ръководителят на кабинета Павло Палиса. Единствено Умеров беше облечен в делови костюм.

По-рано порталът „Аксиос“ съобщи, че Зеленски няма да носи костюм на срещата с президента Доналд Тръмп, въпреки че Белият дом смята това за проява на неуважение. Президентът бе облечен с черно сако, както направи по време на срещата на върха на НАТО в Нидерландия през юни.

След срещата си с Кийт Келог Зеленски публикува в X: „Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп разполага с тази сила. Трябва да направим всичко необходимо, за да постигнем мир“.

Това изказване идва в навечерието на важна среща на Зеленски с американския президент в Белия дом, като украинският лидер подчерта необходимостта от решителни действия за постигане на мир.





