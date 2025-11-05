Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Гърция през ноември, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на информация от говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу. Очаква се Зеленски да се срещне с премиера на страната Кириакос Мицотакис, като точната дата на посещението му предстои да бъде обявена в идните дни, информира държавната телевизия ЕРТ.

Телевизия „Скай“ припомня, че Володимир Зеленски беше на посещение в Атина през август 2023 г. по покана на Мицотакис за вечеря с лидерите на страни от Западните Балкани и Европейския съюз. В информацията се припомня, че посещението на украинския президент е организирано при пълна секретност по съображения за сигурност.

От своя страна гръцкият премиер посети Одеса през юни тази година, където участва в четвъртата среща на върха Украйна-Югоизточна Европа, и потвърди подкрепата на Гърция за Украйна. Кириакос Мицотакис посети и Одеса през март 2024 г., припомня още „Скай“. БГНЕС