Земеделците в Кюстендил очакват слаба реколта

Много слаба ще бъде реколтата тази година от ябълки. Такива са новините от овощната градина на България – Кюстендил. Там производителите разказват, че плодовете в дърветата са много малко, а това поразително много прилича на случилото се с черешите през лятото. Ще ядем ли все пак българска ябълка и на каква цена, разказва репортерът на NOVA Антон Чавдаров за “Събуди се”.

Година, която едва ли ще се повтори, и дано да не се повтори, казват земеделците в Кюстендилско, защото последните месеци за тях бяха изключително тежки, тъй като осигуриха лоши атмосферни условия, които доведоха до много слаба реколта, първо през лятото от череши, а сега слаба реколта и от ябълки. А това носи драстични загуби за хората, които на това разчитат – на земеделието, нека видим репортажа.

”Годината е никаква! Просто ябълки няма”, сподели Димитър Домозетов, който е земеделски производител.

Щом и доайенът на земеделието в Кюстендил го казва, значи истината е ясна. Толкова тежко природата не беше удряла производителите в овощната градина на България от десетки години насам.

“Най-много измръзна крушата, тя беше точно в цъфтеж, от 75 декара имам 4 круши, плодове, след това е черешата, след черешата е ябълката, след ябълката – сливата и т.н.”, обясни Домозетов.

Отсега става ясно, че на пазарите българска ябълка почти няма да се намира.

“Има ябълкови плодове, но те са дребни или дефектни, което не е стокова продукция, в този случай сега вносната ябълка и другата ябълка върви към 3, 3 и 50, 4 лв. Ние, ако догоним 2.50, ще е добре. Но за съжаление, пак повтарям, малко ще е ябълковата продукция в страната. Дребна и нестокова. Ще се използва, ще отиде за сок, за нещо друго, но земеделските стопани ще пият по една чаша студена вода”, каза производителят.

А чашите със студена вода вече станаха много, споделят производителите и пак поглеждат на запад, където техните колеги земеделци виреят в съвършено друг стандарт.

“Във Франция дават 15 евро на час, а ние не може да дадем тези пари на ден. Нали отиваме към Европа, много хубаво, но нека да са равни субсидиите, това не е от производство, това е от субсидии. Как успяваме там да е толкова, а тук – толкова”, попита той.

“Тези хора, които работят в производството, ще ги загубим с времето. Те хукнаха да берат маслини в Гърция. Не може да намериш хора да приберат и това, което има. Сложени са палети, чакаме да престане дъжда, и ще почнем да работим, ако можем нещо да приберем. Но миналата година съм прибрал 350 тона, сега ако прибера 6-7 тона, ще се радвам”, допълни Домозетов.

От Кюстендил пак зоват на пазара да се избира българското. Дори то да не е толкова лъскаво на външен вид.

“Тежко е да нахраниш гладния, но още по-тежко и изкуство е да задоволиш капризите на сития. Защото ако вземеш една ябълка, тя трябва да бъде едра, сочна, хубава, вкусна и когато я нахапеш, да ти потече по тебе. Освен това, ако изядеш една ябълка, тя ще те отдалечи от доктора с една крачка. Обаче ако ябълката е произведена върху устойчиви сортове и отгледана с естествен тор, тя ще бъде и биологична храна за населението, тогава крачките може да са и две – не една”, коментира Домозетов.