Земеделци от Хаджидимово алармираха за скъсана дига на река Места

Земеделци от района на Хаджидимово алармираха за скъсана дига в долното течение на река Места. Заради продължаващите валежи има реална опасност от наводнения на земеделски земи и къщи, съобщи Радио Благоевград.

Още днес земеделците от района са информирали „Напоителни системи“, че има реална опасност от скъсване на дигата между село Блатска и град Хаджидимово, твърди Иван Сабахлъков и припомня, че това място е компрометирано от години.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология нивата на реките Струма и Места са се повишили, като за долното течение на река Места, в района на Хаджидимово, нивото е над 208 см, като е преминат жълтият праг за високи води.

От администрацията на областния управител на Благоевград съобщиха, че водосборовете на реките се наблюдават денонощно, като информацията се анализира в Областния кризисен щаб. Към момента няма подадена информация за скъсана дига и опасност от наводнения.