Земетресение разлюля Благоевградско

Земетресение беше регистрирано в Благоевградско. Според данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН то е възникнало в 16:10 ч. и е с магнитуд 3.7 по скалата на Рихтер.



Дълбочината на труса е 15 км.

Към момента няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора. Земетресението е било слабо до умерено, като е възможно да е било усетено от жителите в някои населени места в региона.

Благоевградско попада в сеизмично активна зона, където подобни трусове не са необичайни.