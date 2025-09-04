Земляци от Чеча сформират ударен тандем за евроквалификациите на 19-ките

Земляците от Чеча Кристиян Ирмиев и Абдула Кичуков може да сформират ударен тандем в халфовата линия на 19-ките на България в европейските квалификации през ноември в Унгария. Синът на някогашното орле Велик Ирмиев прави фурор в германския „Кьолн“, с който вдигна шампионската купа в юношеската бундеслига в края на май и подписа професионален договор с козлите. Юношата на „Пирин“ /ГД/ пък захапа титулярното място в дублиращия състав на ЦСКА, където премина през лятото след силните си игри за родния клуб в Югозападната Трета лига, с което си заслужи повиквателната за състава на младите лъвове. Селекционерът Тодор Симов събра 22-мата си избраници на лагер в Правец, където ще се готвят до 9 септември. В този отрязък са предвидени две контролни проверки с връстниците от Словакия на стадиона в Етрополе на 6 и 9 септември.

Кристиян Ирмиев Абдула Кичуков

В групата личат имената на 7 легионери в чужбина. От Германия, освен Кр. Ирмиев, пристига Симеон Цанев от „Падерборн“.За място под рамката ще се конкурират двама „италианци“ – Атанас Кехайов от „Каляри“ и Пламен Пенев от „Лече“, а пред тях в защитата ще действа играещият също на Ботуша Валери Владимиров, носещ екипа на „Милан“. В средата на терена действа дуетът Мартин Пейчев от „Уест Хям“ и Антонио Марков от „Словачко“. Най-силно представени от родните отбори са ЦСКА и „Лудогорец“ с по трима футболисти, по двама подават „Славия“ и „Ботев“ /Пд/,

Вратари: Атанас Кехайов (Каляри), Пламен Пенев (Лече). Защитници: Емануил Няголов (Черно море), Наско Янев и Валентин Кърчев (Лудогорец), Валери Владимиров (Милан), Симеон Цанев (Падерборн), Мартин Георгиев (Ботев Пд), Христо Аргиров (Левски), Тхан Чунг (Славия). Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн), Абдула Кичуков (ЦСКА), Антонио Марков (Словачко), Мартин Пейчев (Уест Хям), Борис Тодоров (Славия), Стивън Стоянчов (Етър). Нападатели: Александър Джамов (Септември), Васил Каймаканов и Юлиан Гилов (ЦСКА), Севи Идриз (Локомотив Пд), Самуил Цонов (Ботев Пд), Филип Гигов (Лудогорец).

СТОЙЧО СТОИЦОВ





