Земята се е наклонила с 80 см за две десетилетия заради изпомпването на подземните води

Земята се е наклонила с около 80 сантиметра за по-малко от две десетилетия. Причината се корени в изпомпването на подземни води, доказва ново изследване, публикувано в научното списание Geophysical Research Letters.

Подземните води са много повече от това, което си представяме. Когато се добиват от естествени източници и в крайна сметка попаднат в океаните, това причинява промени в разпределението на масата на Земята.

Геофизикът Ки-Уон Сео от Националния университет в Сеул обяснява: Нашият анализ показва, че преразпределението на подземните води има най-голямо влияние върху движението на ротационния полюс, когато става въпрос за климатични фактори.

Проучването обхваща периода от 1993 до 2010 г. и показва, че през този период от помпени станции по света са изтеглени до 2150 гигатона подземни води, пише megavselena.bg.

Голяма част от тази вода е била използвана за земеделие, напояване и ежедневна консумация от хората.





