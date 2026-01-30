Зехтинът пази от възпаление на червата

Експертът по хранителна имунология от Университета в Саутхемптън проф. Филип Калдър сподели как начинът ни на хранене може да предизвика чревно възпаление, което може да доведе до множество тежки здравословни проблеми и проблеми с метаболизма – от сърдечни заболявания и диабет до затлъстяване и автоимунни заболявания, съобщи Mirror.



Калдър изтъква, че много от основните елементи на съвременното хранене, особено тези с високо съдържание на прости захари и наситени мазнини, могат да изострят този проблем. Простите захари се съдържат във всички продукти – от трапезна захар и мед до плодови сокове и сиропи, а наситените мазнини – в различни храни, включително някои видове месо, печени изделия и дори кокосово масло.



Професорът подчерта, че избягването на наситените мазнини е от решаващо значение за намаляване на възпалението, като спомена, че при повечето експерименти се използва диета с високо съдържание на мазнини, за да се провокира възпалителна реакция. Но има и добри новини, казва той: „Ще ви олекне, ако знаете, че има много неща, които могат да смекчат тази реакция. Ако например замените наситените мазнини със зехтин екстра върджин, няма да получите такава голяма реакция. Ако включите ядки и витамин С, не получавате такава остра реакция. Ако включите омега-3 мастни киселини в храната, не получавате толкова сериозен отговор“, обясни професорът.



Калдър изтъкна достойнствата на омега-3 заради техните допълнителни ползи за здравето, включително намаляване на риска от сърдечни заболявания и деменция чрез успокояване на възпаленията. Той препоръчва противовъзпалителна диета, богата на плодове, зеленчуци и горски плодове.Ретро.бг