Зимната подготовка на опашкаря „Пирин“ /ГД/ зависи от един мач

Опашкарят в ЮЗ Трета лига „Пирин“ (ГД) очаква окончателното насрочване на отложения мач от есента срещу „Костинброд“, за да стартира зимната си подготовка. Двубоят трябваше да се играе на 28 ноември, но не се състоя заради проливните дъждове, които превърнаха стадиона на неврокопчани в голяма кална локва. Зоналната футболна централа в столицата все още се колебае на кой вариант да се спре – преди началото на пролетния дял от първенството или в хода на полусезона в средата на седмица, в която няма междинен кръг. Яснота по казуса ще има най-рано идния вторник. Ако срещата бъде изтеглена преди подновяването на шампионата, гоцеделчевци най-вероятно ще свикат играчите под знамената за първа тренировка веднага след коледните и новогодишните празници.

В същото време вървят разговорите с потенциалните съперници за серията зимни проверки. Треньорският щаб настоява контролите да са пет, но бройката може да намалее с една в зависимост от датата на мача с костинбродци. За момента е ясно, че за 24 януари е закован встъпителният спаринг с „Банско“, който почти сигурно ще се състои в или в близост до Гоце Делчев, където атмосферните условия по традиция са по-добри, отколкото в зимния център под Тодорка през този период на годината. На 31 януари хората на Радослав Джугданов ще се тестват с „Кюстендил“, а теренът тепърва ще се уточнява. На 4 февруари е сверката на часовниците със съименниците от Разлог, докато свободна засега остава датата 17 януари. Желанието на треньорския щаб е да се намери противник и за 7 февруари, но това ще зависи от решението на ЗС на БФС за сблъсъка с „Костинброд“.

От клубната управа дадоха да се разбере, че се водят преговори с нови състезатели, но не пожелаха да назоват конкретни имена или постове.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ