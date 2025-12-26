Зимна обстановка: Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

На Коледа обилни снеговалежи и усложнена зимна обстановка създадоха сериозни затруднения за движението по пътищата и за ежедневието на хората в Северозападна България.

Влошените метеорологични условия, съчетани със силен вятър и снегонавявания, предизвикаха проблеми за шофьорите и локални прекъсвания на електрозахранването. Засегнати бяха отделни населени места в областите Видин, Монтана и Враца.

От снощи не вали в Монтанско и в региона. Коледният сняг зарадва едни, но пък създаде редица проблеми за други. По последна информация без ток в момента са населени места в общините Монтана, Видин, Враца и Лом, като до часове се очаква електричеството да бъде възстановено. Вчера имаше и закъсали автомобили и обърнали се тирове във Видинско.

Снощи, малко след полунощ, е бил отворен за движение пътят между Люти Дол и Ботевград. Временното затваряне се наложило заради аварирал тежкотоварен автомобил. Няма други тежки пътнотранспортни произшествия.

На прохода “Петрохан” температурата е минус 4 градуса. Пътното плътно е чисто, но на места може да има сняг. Остава предупреждението за шофьорите да карат внимателно по пътя към София и обратно към Монтана и Видин през “Петрохан”. Преминаването оттам е забранено за тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона. На места имало паднали клони и дървета по трасетата, но те са отстранени от пътноподдържащите фирми и пожарната.

Зимната обстановка остава усложнена и в района на прохода “Шипка”, където се е образувала значителна снежна покривка. Ниските температури, съчетани с влага по пътното платно, създават предпоставки за образуване на “черен лед” – трудно забележим, но изключително опасен за шофьорите.

Има огромна разлика в южната и северната страна на прохода “Шипка”. От южната пътят е изчистен до асфалт и няма никакви проблеми с трафика там. От северната страна обаче има условия за заледяване.

Снощи пътноподдържащите фирми призоваха хората да не пътуват, защото ситуацията беше силно влошена. Натрупала се е почти 18 см снежна покривка за изминалите 24 часа. Температурите са минусови.

В Габрово вече няма населени места без електричество, съобщиха от електроенергийния оператор. Движението е пуснато и към настоящият момент се осъществява без проблеми.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни и да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия.