Златна рибка на „Пирин“ с отличен завършек на сезона в Ниш

Златната рибка на „Пирин“ Божидара Борисова направи отличен завършек на състезателната година. Талантливата плувкиня от Благоевград участва на XXXIV международен турнир „Свети Никола“ в Ниш (Сърбия), където спечели три златни и един бронзов медал. Тя се наложи в коронната си дисциплина 200 метра гръб при жените и девойките младша възраст. Българката триумфира и на 100 м гръб в своята възрастова група, а на 50 гръб се нареди на трето място. Заедно с Божидара в сръбския град бе нейният баща и треньор Спас Борисов. През сезона Б. Борисова подобри националния рекорд на 200 гръб за девойки младша възраст, стигна до няколко титли и медали от държавни първенства, намери място и сред 10-те най-добри спортисти на Благоевград за 2025 г. в класацията за юноши до 18 г.

ИВАН ДЕЛЧЕВ