Златните момчета на Дупница братя Джорджеви окачиха кимоното на пирона на 27 и 23 г., следващата мисия: Собствен клуб, ново поколение бойци, ново наследство…

Дупнишките братя Митко и Александър Джорджеви окачиха кимоната на пирона съответно на 27 и 23 г. Златните момчета на СК „Гладиатор“ обявиха прекратяването на кариерите си на държавното първенство по олимпийско таекуон-до в Самоков, а баткото публикува емоционално послание в профила си в социалните мрежи под мотото „Последният танц е изигран“.

„15 години болка, кръв, сълзи, съмнения и безкрайна вяра. Хиляди часове тренировки. Стотици пъти, в които искаш да се откажеш… и избираш да продължиш. В деня на влюбените изиграх последния си мач като състезател. Не беше просто двубой. Беше сбогуване с една версия на мен самия. Татамито ме изгради. Научи ме да ставам, когато падна. Да продължавам, когато боли. Да вярвам, когато всички се съмняват. Благодаря на всяка победа. Благодаря на всяка загуба – те ме направиха по-силен. Това не е край. Това е трансформация. Следващата мисия: собствен клуб. Ново поколение бойци. Ново наследство. Никога няма да има удобен момент, за такава раздяла, но е време да предам това, което знам, на онези малки таланти, които ме очакват от другата страна – като треньор. Един шампион спира да се състезава. Но никога не спира да бъде шампион. Слава Богу за всичко! Най-доброто тепърва предстои!“, написа Митко Джорджев, който на изпроводяк сложи в пребогатата си визитка N-ия златен медал след победа на финала при 87-килограмовите само в един рунд над новоизпечения национал Омид Хосейни в дебюта у нас на натурализирания иранец, който очаква в скоро време българския си паспорт.

Златните момчета на СК „Гладиатор“ и националния отбор сложиха край на кариерите си в Самоков

Шампионското сбогуване на М. Джорджев на раменете на новоизпечения национал О. Хосейни /сн. 2/ и със сълзи в очите /сн. 3, 4/



Дължимото на братята отдаде и председателят на БФТ Слави Бинев. „Трудно ми беше да повярвам, когато разбрах това ваше желание. Вие сте модел за подражание на всички, които се занимават с този боен спорт. Благодарение на вашите успехи по цял свят знамето на България се развяваше на най-високото място на почетната стълбичка“, обърна се към тях шефът на федерацията.

Рекордните над 1200 бойци от 35 клуба се пуснаха в оспорвана битка в „Арена Самоков“. В отборната подредба дупнишките гладиатори заеха третото място в клас „А“ с 18 медала след първенеца „Сунг Ри“ с 31 отличия и „Финикс“ с 28, а Станислава Костадинова грабна титлата при жените в кат. 62 кг. Първенството бе генералната репетиция за най-мащабното състезание за годината на родна земя Bulgaria Open G2 от 27 февруари до 1 март в столицата, в което заявки за участие до момента са подали повече от 2200 таекуондисти. Освен традиционните дисциплини спаринг и пумсе ще се проведе и Royal Open Kids Championship, където победителите ще бъдат наградени от част от царското семейство.

СТОЙЧО СТОИЦОВ