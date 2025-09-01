Златни накити, часовници и пари за 90 бона откраднаха двама рецидивисти от дом в Радомир

Двама рецидивисти са задържани под стража за извършена крупна кражба в Радомир. Престъплението е извършено на 23 август, когато чрез повреждане на заключващ механизъм на ПВЦ дограма е проникнато в апартамент в гр. Радомир, собственост на 21-годишен местен жител. По негови данни били откраднати златни накити, инвестиционна плочка от платина, 7 бр. ръчни часовници и левове и валута на приблизителна стойност около 90 хиляди лева. Криминалисти от РУ – Радомир извършили оглед на местопроизшествието и предприели действия за установяване на извършителите. След проведени множество издирвателни и процесуално- следствени действия са установени двама радомирци на 21 и 43-годишна възраст, които са привлечени като обвиняеми и задържани за до 72 часа с прокурорско постановление. След искане от наблюдаващ прокурор съдът им е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“. Мъжете са криминално проявени и осъждани за подобни престъпления. Откраднатите вещи и пари са намерени и иззети като веществени доказателства по делото. Работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





