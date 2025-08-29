Златни успехи за ВГ „Звънче“ – Сандански на Karnolsky Summer Camp 2025

Вокална група „Звънче“, с ръководители Здравка и Люси Гошевски, отново доказа, че талантът, трудолюбието и любовта към музиката винаги носят успех. На състезанието Karnolsky Summer Camp 2025 прекрасните „звънчета” завоюваха призови места и специални отличия: I място – Звънче Тийн; II място – Звънче Кидс.

Освен отборните награди индивидуалните постижения на участниците впечатлиха журито и публиката. Благовеста Мешкова с вокален педагог Христина Кацарска завоюва I място; Йоан Костадинов получи диплом за любимец на публиката и златен дебют; Мартин Жежев, с вокален педагог Христина Кацарска, бе награден с диплом за златен дебют; а Виктор Дамянов получи диплом за любимец на публиката.

„Звънчетата“ показаха високо ниво на вокално изпълнение и артистичност, което ги нарежда сред най-ярките млади таланти на сцената.

ИВАН ИВАНОВ





