Злощастен крах за трите елитни формации на орлетата в София, В. Търново и Перник

Злощастен крах беляза уикендът на трите елитни юношески формации на орлетата в различни краища на страната. 16-ките се препънаха с 0:2 във второто си поредно гостуване през сезона в София срещу „Национал“ и след поражението със същия резултат от „Етър“ на базата „Трифон Иванов“ в старопрестолния град са един от трите отбора с 0 т. от първите два кръга, а само след 24 ч. във встъпителното домакинство излизат срещу безпогрешния дотук „Левски“. На изкуствения терен на НСА в столицата момчетата на Илко Христов инкасираха по един гол в началото на всяко полувреме, реализирани от Алекс Ахмедов в 5-та и 51-та мин. Главният съдия Стилиян Добрев охлади прекомерното нахъсване на „националите“ с четири жълти картона срещу едва един на гостите, заработен от капитана им Виктор Равенски.

Тимът на U17 в зелено-бяло беше сразен с две безответни попадения при визитата си във Велико Търново, където срещна в челен сблъсък устремения към върха „Етър“. Изходът от двубоя беше предрешен още до почивката с точните изстрели на Веселин Чамуров в 32-та и 43-та мин. Така виолетовите вече са с 2 от 2 победи и с пълен актив от точки правят компания в челото на ЦСКА и „Славия“. На възпитаниците на Радослав Бачев, които стартираха с домашно 3:1 над „Хебър“, им предстои нов труден тест още в днешния късен следобед, когато на Рилци пристигат сините от „Герена“. Младите левскари потеглиха с издънка 0:1 срещу „Черно море“, но седмица по-късно натовариха с петица „Национал“.

С обрат за 1:2 загубиха гастрола си в пернишката „Димова махала“ благоевградските 18-ки, водени от Манол Занев, и засега трябва да се задоволят с точката, която взеха с 1:1 вкъщи срещу „Хебър“. Отново, както и в мача с пазарджиклии, се разписа Ивайло Иванов в 21-та мин., но много скоро след това Явор Феодоров възстанови равенството, а благоевградските надежди за позитивен резултат попиля в 66-та мин. Мартин Иванов. Тази сутрин на стадион „Мусала“ в Рила е сблъсъкът с „Нефтохимик“, който влезе с летящ старт в кампанията с 6 т. и без допуснат гол.

„ПИРИН“ /16/: Йордан Поповски, Адриян Видинов, Алекс Николов, Александър Христов, Васил Ранчев, Алекс Бачев, Виктор Равенски, Велко Георгиев, Георги Каракостов, Илия Маерков, Георги Кузманов. Резерви: Андон Малечканов, Методи Петров, Никола Обидимски, Станислав Атанасов, Мартин Лазаров, Благовест Благоев, Владислав Зайков, Алекс Парнарев-вр.

„ПИРИН“ /17/: Любомир Палаханов /46-Методи Иванов/, Илия Якимов, Виктор-Крум Танев, Кристиан Кръстев /84-Симеон Ивановски/, Юри Каменаров, Кирил Пецев, Иван Стоилов, Даниел Тилев /46-Алекс Кепов/, Манол Данчев, Бойко Спасов /54-Кевин Шериф/, Александър Георгиев /54-Мартин Забунов/.

„ПИРИН“ /18/: Преслав Стоянов, Георги Диманчев /74-Марио Томанов/, Калоян Ангелов, Даниел Камбошев /74-Мартин Гогов/, Мирослав Шопов /46-Даниел Кюртов/, Димитър Стойков /46-Атанас Бухов/, Ивайло Иванов, Марио Янков, Методи Кокалков /58-Наско Атанасов/, Андреа Николов, Иван Георгиев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





