Знаете ли кой плод е особено полезен за мозъка, сърцето и червата

Гроздето е спечелило статута си на „суперхрана“ благодарение на високите си нива на полифеноли, които се борят с възпаленията и поддържат здравето. Лилавото грозде е изключително полезно – цветът му показва по-високо съдържание на антиоксиданти.

Според ново проучване именно гроздето е плодът, който се откроява за здравето на мозъка, сърцето и червата.

По-конкретно, проучването твърди, че гроздето може и трябва да бъде категоризирано като „суперхрани“ – храни, богати на хранителни вещества, които са полезни за цялостното ви здраве.

Какви са ползите за здравето от гроздето?

„Полифенолите са голям клас фитонутриенти, известни със своите антиоксидантни свойства. Някои от полифенолите, открити в гроздето, включват фенолни киселини, антоцианини, флавоноиди и стилбени.

Много от ползите за здравето на гроздето се дължат на ефектите на тези съединения върху организма, особено на техните противовъзпалителни свойства“, обяснява диетологът Ейвъри Зенкер.

Тя добавя, че когато се поглъщат, тези полифеноли неутрализират свободните радикали и с течение на времето могат да подобрят сърдечно-съдовото, мозъчното, имунното и метаболитното здраве.

„Повечето полифеноли и антиоксиданти в лилавото и червеното грозде се намират в кората. Лилавото грозде съдържа повече антоцианини от червеното грозде и много повече от зеленото грозде.

Лилавото грозде също така има по-висок общ антиоксидантен капацитет от червеното или зеленото грозде. Цветът на лилавото грозде показва високо съдържание на антиоксиданти“, отбеляза Зенкер.

Експертът също така отбелязва, че не е нужно да изядете планина от грозде, за да се възползвате от ползите – само една до две чаши (или 22 до 44 грозда, за да бъдем точни) могат да осигурят огромни ползи за здравето.

Гроздето подобрява здравето на сърцето

„Гроздето е богато на ресвератрол и проантоцианидини, съединения, които могат да насърчат здравето на сърцето, като помагат на кръвоносните съдове да се отпуснат, понижавайки кръвното налягане“, казва кардиологът и диетолог Мишел Рутенщайн.

Това може да е особено полезно за хора с висок риск от сърдечни заболявания; колкото повече грозде ядете, толкова повече здравословни за сърцето хранителни вещества получавате.

Гроздето поддържа когнитивното здраве

С напредване на възрастта когнитивната функция на мозъка намалява, но „разнообразието от антиоксиданти, открити в гроздето, може да защити невроните и да насърчи здравословната мозъчна функция“. Според Рутенщайн, изследванията показват, че редовната консумация на грозде може да подобри когнитивната функция и потенциално да намали риска от невродегенеративни заболявания.

Гроздето подобрява здравето на червата

Гроздето е мощен противовъзпалителен източник, чиито свойства играят жизненоважна роля за поддържането на чревния микробиом.

„Установено е, че гроздовите полифеноли подобряват баланса на чревния микробиом, увеличавайки количеството и качеството на храносмилателната екосистема“, каза Зенкер.

Нещо повече, както подчерта диетологът, чревният микробиом има значително въздействие върху други телесни системи, включително здравето на сърцето и мозъка.

Тъмно оцветеното грозде се счита за най-полезно. То съдържа голямо количество селен, цинк, мед, желязо, калций, калий, магнезий, манган, алуминий, бор, йод и кобалт и други вещества. Витамини C, E, P, група B – B1, B2, B4, B5 и B6, B9 – още един аргумент „за“ употребата на грозде, информира jenata.blitz.bg.





