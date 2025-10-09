Знаковото дело за убийството на висаджийския бос Васил Горчев-Кьоравия в Благоевград прекратено

20-годишната давност на престъплението изтече, случаят отива във фризера, килърът остава неразкрит

Знаковото дело за разследването на убийството на кримибоса на Югозапада Васил Горчев-Кьоравия е прекратено поради изтичане на 20-годишната давност. Това съобщиха за „Струма“ от Окръжна прокуратура – Благоевград в отговор на репортерско запитване. С това „случаят е приключен“ и отива във фризера поради липса на разкрит извършител, без никакъв шанс да бъде размразен.

Припомняме, че Васил Горчев Върбанов бе убит на 20 януари 2005 година посред бял ден пред хотел “Ален мак” в центъра на Благоевград. Недосегаемият тогава 46-годишен бизнесмен бе застрелян показно с 1 куршум в главата в 13,20 часа, докато разговаря с Ангел Димитров-Чората, който след броени месеци го последва „на оня свят“ заради злополучната полицейска акция „Респект“ на 10 ноември, при която издъхна, проснат на земята. Никой от многобройните гардове на Кьоравия около него не чул изстрела. В момента на стрелбата той е бил с лице към новия бизнес център на бул. „Св.св. Кирил и Методий“, а охранителите – с гръб към него. Според очевидци след екзекуцията две таксита са потеглили веднага от стоянката. През това време на площада е имало хора, но никой не е пострадал. Невредими са останали и гардовете, защото килърът е бил снайперист с точен мерник. След като бил покосен, Горчев паднал по гръб. Куршумът отнесъл дясната половина от главата му и излязъл през тила. Локва кръв, примесена с пръснат мозък на местопрестъплението, свидетелстваше за ударната сила на оловото. Предполагаше се, че убиецът се е целил от покрива на бизнес центъра или от апартамент на съседната кооперация.

В. Горчев

Другата версия е, че стрелбата е произведена от движеща се кола.

В първия момент охранителите решили да откарат простреляния в Спешния център, но виждайки, че губи много кръв, повикали линейка. Лекарите дошли след 5 минути само за да го транспортират до реанимация, където той издъхнал. Минути по-късно районът бе отцепен от полицаи и следователи, и репортерите, които бяха там, наблюдаваха отстрани.

На мястото на инцидента пристигнаха директорът на РДВР – Благоевград ген. Богомил Янев, окръжният прокурор Ради Тодоров, полицейски шефове, ченгето Иво Михов от отдела за тежки престъпления на МВР, работил при топ полицая Ботьо Ботев. Присъствието му не е случайно, тъй като бил извикан на помощ в Сандански, за да търсят убиеца на най-богатия бизнесмен – Никола Арнаудов-Мамин Кольо, разстрелян на 14 декември 2024 г. Докато течеше огледът пред х-л „Ален мак“, наоколо се навъртяха стотици сеирджии. До 16 ч. куршумът не бе открит. Лично тогавашният началник на криминалния отдел Олег Кръстев започна да обръща една по една металните решетки, за да търси с металотърсач оловото. Полицаи разшириха периметъра и заградиха района в радиус от 30 метра. Спряно бе движението и на колите около АУБ, а минувачите бяха отпращани да заобиколят сградата. От куршума нямаше и следа, което събуди съмнения, че е бил прибран в суматохата. Слуховете в тази посока бяха подхранени от открита кървава салфетка, която бе иззета като веществено доказателство.

Следствените действия се ръководеха от следовател Любомир Коемджиев. Открито беше и парче от счупените маркови слънчеви очила на жертвата, които той не сваляше от очите си. Антимафиоти заедно със следовател Георги Качорев се качиха на 5-ия етаж в хотел ”Ален мак”, за да претърсят апартамента, обитаван от Горчев. Той живееше там от десетина години, като е сменял стаите. Имаше период, в който негов съсед беше шефът на РДВР – Благоевград Красимир Младенов, впоследствие израснал до зам. началник в НСБОП. На един и същи етаж с Горчев живя и полк. Стойчо Стойчевски, който ръководеше РДВР – Благоевград до есента на 2001 г.

Хотелът имаше славата на място, където процъфтява проституцията, а кафенето и ресторантът бяха запазена територия за добре облечените бизнесмени. Криминалният антураж често смущаваше с демонстративното си присъствие гостите на хотела. По време на заседанията на Борда на директорите на АУБ те си позволиха да обиждат експремиера Филип Димитров и княгиня Мария Луиза. След като шефовете на АУБ се оплакаха, полицейският директор полк. Стойчевски привика Горчев и компания на беседа в полицията, за да ги предупреди да не се натрапват с присъствието си. Кьоравия и хората му се бяха превърнали в нещо като местна атракция на Благоевград и всеки ден можеха да бъдат видени как се припичат пред хотела. Ежедневното им присъствие показваше, че не се чувстват застрашени. Тези навици са били известни и на изпълнителя на мократа поръчка, който ликвидира Васил Горчев. За него се носеха легенди, една от които беше, че той дърпа конците в подземния свят под чадъра на височайши покровители, включително и на МВР.

Васил Горчев Върбанов е роден през 1959 г. в кюстендилското село Драговищица. Постоянният му адрес е на ул. ”Струма” №24 в Перник. Прякора си получава като малък, след като, по думи на негови познати, бил ослепен от баща си, който го залял с киселина. Горчев има две изтърпени присъди в началото на 80-те години заради две бягства от казармата. През 1984 г. той е осъден от Военен съд да лежи 6 г. в ареста, а след това за повторно бягство от дисципа му лепват още 1 година. В разцвета на мутрите в началото на 90-те години, той гравитираше около силовата групировка ВИС-2. Тогава той бе замесен в първия рекет, след като бе изнудван собственикът на благоевградското заведение ”Горска поляна”. По този случай той е осъден на 3 месеца. След това Кьоравия се намеси на страната на охранителите от “Бизнесинтернешънъл” в битката им за надмощие с гардовете от “Дорли”. При среднощен екшън пред хотел ”Ален мак” бе убит човек от Благоевград, но след суматохата Горчев излезе чист като момина сълза.

Висящите дела срещу него бяха прочистени от услужливи и добре платени ченгета. Прекратено бе и дело за опит за изнасилване, след като потърпевшата си оттегли показанията.

След 1997 г. „детският“ период на война между враждуващите силови групировки приключи. Момчетата от ВИС и СИК започнаха да легализират бизнеса си в други апетитни сфери. Васил Горчев започна да се занимава с череши. Той отговаряше за този бизнес в Благоевград и бе човекът на ВИС-2 за Благоевград. Негови хора пазеха черешовите масиви на Българчево. Въпреки че свързваха името му с наркомафията, Горчев стоеше настрана и никога не е смъркал дрога. Ченгета имаха оперативни данни, че той дърпа конците, но никога не откриха и прашинка доказателство в тази посока. Както и стана при последното му задържане през декември 2003 г., когато бе открита нарколабораторията в Разлог. Кьоравия и свитата му бяха изкарени от вечеря в зимната градина на “Ален мак” и заведени в ареста, но после бързо бяха освободени. По случая бяха обвинени химикът Силви Петров и Пламен Илиев-Джудиста, а Васил Горчев отново остана сух.

Справка в регистъра на АПИС тогава показа, че той бе свързан с дясната ръка на “ВАИ холдинг” Николай Цветин и финансисти от Първа частна банка. Васил Горчев става притежател на разложката фирма ”Кора” АД за няколко месеца. На 10.02.2003 г. той притежава 99% от дяловете на дружеството, чийто предмет на дейност е търговия с канцеларски материали и мебели, без столове. Останалият процент държи благоевградчанинът Аспарух Стоименов. Първоначалните собственици на акционерното дружество са Александър Алуминов и Росица Жегова. Двамата създават “Кора” АД през 1998 г. А Александър Алуминов е приятел на втория човек във ВИС-2 Николай Цветин. През 2000 г. дружеството е притежание на софийската фирма ”Рабелс” и “Ейджи трейдинг”.

В “Раблес” един от собствениците е Людмил Владимиров, служител на Първа частна банка. Кьоравия слага ръка на фирмата само за 10 месеца, най-вероятно след като тя е прехвърлена заради заем. През декември тя отново става притежание на Алуминов и Жегова.

Както не се разбра на колко се равнява богатството му, така и не се разбра кой е убиецът му. Разследването установява, че е стреляно с малокалибрена флоберка. Спортната пушка е любимото оръжие на професионалните килъри, защото е лека, безшумна, точна и с малък откат. След 7 месеца на 25 август 2005 г., с такава пушка на Слънчев бряг е застрелян от засада с един куршум боса на ВИС- 2 Георги Илиев. „Главния“ е кръстник на дъщерята на Горчев- Йоана.

Според криминалисти един и същи наемник ликвидира и двамата заради провалена пратка от 800 килограма кокаин, заловена в Испания. Дрогата била на сърбохърватската мафия и тя започнала да търси виновник за провала на поръчката. Криминалисти нищят и версията, че в двете убийства може да има пръст Васил Арарски – Райко Кръвта. Сигурни доказателства обаче не са открити. Не са намерени и солидни доказателства за връзка между двете покушения.

Разследващите са затруднени да установят кой е поръчителят на атентата срещу Кьоравия. Причината е, че много са заинтеросованите от смъртта му. От една страна, той е раздавал крупни заеми срещу огромни лихви – след разстрела сред негови документи е открит бележник с имената на хора и получените от тях пари. Сред длъжниците има и немалко бизнесмени.В черната книга са записани и гаранциите, срещу които Горчев е раздавал пари – жилища, ниви, заведения, складове и терени в Кюстендилско, Пернишко и Благоевградско. Говори се, че 2,5 милиона евро е отпуснал срещу ипотеки на недвижимо имущество, а останалите около 500 хил. евро е раздал на ръка – по 5000-10 000 евро, срещу хвърчащи бележки. В региона лихварството му не е тайна, въпреки че Горчев никога не е осъждан за лихварство или дрога. Това обаче не попречи на КПКОНПИ да започне дело след смъртта му за конфискация на имотите му. На прицел бе взета вдовицата Таня Върбанова. През 2011 г. Окръжен съд – Бургас постанови конфискация на наследствени имоти на обща стойност 687 614 лв., след като прие, че те са придобити от лихварската дейност на Васил Върбанов, въпреки че той не е осъждан. През февруари 2012 г. Апелативен съд потвърди решението, а през юли тази година ВКС излезе с окончателно решение, с което държавата отне имоти за над половин милион лева.

Вдовицата Таня и дъщеря ѝ Йоана останаха без бунгалото на черноморския хотел Свети Влас, което е с площ от 100 кв.м и представлява луксозен мезонет, както и „Мерцедес SLK”, арестуван в полицията през 2008 г. Държавата иззе 37 500 евро, открити в апартамента на Кьоравия в хотел „Ален мак“ след убийството и пазени в касета в Териториалното следствие в Благоевград, както банкова касета от ЦКБ, в която той е държал швейцарски часовник и златни накити. Конфискувани бяха 58 000 лв. от продажбата на имот в кюстендилското село Жиленци, както и дружествени дялове, които Таня Върбанова купила от фирма „Орбита-Рила – 2000” ООД за 148 000 лв., и други 2500 лв. от продажбата на 25 дяла от „Киви груп“ ООД. Отнети бяха 34 436 лв., които са били в сметката в „УниКредит Булбанк“ на дъщерята Йоана Върбанова, както и още две суми.

Съдът прави констатацията, че в периода, в който е бил жив, както и до края на 2007 г. семейството му и неговите наследници не са разполагали с достатъчно средства от законни източници на доходи за придобиване на многобройните си имуществени права.

Установените от законен източник доходи не са осигурявали и не осигуряват дори жизнения минимум на семейството. Недостигът на парични средства от законни източници на тричленното семейство е в размер по-голям от 3 млн. лева.

Безспорният извод според съда е, че семейството е продължило да получава облаги и имущества за сметка на придобитото от извършваната приживе престъпна дейност от Васил Горчев. Списъкът с длъжници в тефтерчето на Горчев, послужи за доказателство за престъпна дейност, по гражданското дело. Междувременно заради неплатени местни данъци, през 2017 г община Рила обяви на публична продан хотелски комплекс „Орбита“ в центъра на града, който бе останал наследство от бащата на Таня Върбанова. Хотелът бе обявен за продан за 995 334. 84 лева заради задължения от 28 000 лв. към община Рила. Вдовицата Таня Върбанова се поболя и преди няколко години почина. За осиротялата дъщеря Йоана останаха да се грижат лелята и бабата.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА