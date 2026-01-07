Знамето на Русе потегля към Антарктида

Знамето на Община Русе ще бъде част от следващата българска полярна експедиция на Южния полюс. Символът на града беше връчен на проф. Христо Пимпирев от заместник-кмета Златомира Стефанова по време на официалното откриване на изложбата „Подводната вкаменена гора“ в Екомузея днес, съобщиха от общинската администрация в Русе.

„С вашата работа показвате колко важни са знанието, постоянството и смелостта“, заяви Златомира Стефанова при предаването на флага. От своя страна полярният изследовател Христо Пимпирев подчерта, че името на града вече е познато на Антарктида чрез връх Русе, разположен в планината Тангра на остров Ливингстън.

Повод за гостуването на полярниците в крайдунавския град е мултидисциплинарното проучване на уникален природен феномен в Созополския залив. Става дума за подводна вкаменена гора от блатни кипариси, която се намира на 18 метра дълбочина. Учените от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и БАН вече работят по картирането на обекта, който обхваща площ от близо 120 хиляди квадратни метра.

Наука и литература

В рамките на събитието беше представена и научната литература на изследователите. Проф. Христо Пимпирев запозна русенци с книгата „Антарктида – история, природа, българските полярници“, написана съвместно с Иглика Трифонова. Изданието проследява пътя на откриването на Ледения континент и ролята на България като регионален лидер в проучванията там, съобщи БТА.

Посетителите в Екомузея с аквариум имаха възможност да се срещнат и с доц. Любомир Кендеров, който ръководи проучването на подводната гора. Очаква се в близко бъдеще уникалното находище край Созопол да получи статут на защитен обект.