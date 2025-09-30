Знаци, че партньорът ви се комплексира от успехите ви

В любовната връзка постоянно опознаваме партньора до себе си. Дори след дълги години заедно, все има нещо, което може да ни изненада, понякога и неприятно. В любовта искаме да сме ценени, уважавани от любимия ни човек. Той да се гордее с нас. Случвало ли ви се е да бъдете във връзка с някого, който изпитва комплекси от вашата личност?

Комплексираният мъж не иска вие да се развивате, често избягва конфликтните ситуации или е нападателен. Но той може да изглежда и очарователен поне в началото.

Нека погледнем към един от партньорите на една наша любима героиня – Кари Брадшоу от „Сексът и градът“. Кари срещна Джак Бъргър в тяхното издателство. Връзката им се разви сравнително бързо, но имаше ясни знаци, че той не се чувства добре с нея, защото я смята за по-успешна от него.

И така, кои знаци показват, че може би и вие сте в такава връзка?

1. Той постоянно се сравнява с вас

Първият знак, че вашият партньор може да се бори с комплекс за малоценност, може да се види в склонността му да се сравнява с вас. Всяко ваше постижение, всеки комплимент, който получавате, или дори социалните ви взаимодействия сякаш предизвикват чувство на завист. В рамките на една връзка е естествено партньорите да се възхищават на силните страни и постиженията си. Но когато възхищението се превърне в сравнение, а сравнението в чувство за малоценност, това е проблем за любовта.

2. Изключително самокритичен е към себе си

Контраст на постоянните сравнения, които партньорът ви прави, е склонността му да бъде прекалено критичен към себе си. Това може да изглежда изненадващо, тъй като често свързваме високото самочувствие със самосъзнанието и способността да разпознаваме недостатъците си. Но има тънка граница между здравословната самокритика и разрушителния навик постоянно да се омаловажаваме.

Когато вашият партньор се бори с комплекс за малоценност, той често може да се фокусира прекомерно върху своите недостатъци или грешки. Да се самообвинява за дребни грешки или да вярва, че винаги е виновен за всичко.

3. Той се нуждае от постоянно потвърждение

На пръв поглед търсенето на потвърждение изглежда като нормална част от човешкото взаимодействие. Всички искаме усилията ни да бъдат признати, чувствата ни да бъдат потвърдени. Но когато тази нужда от потвърждение се превърне в постоянна нужда, това може да показва по-дълбок проблем. Помислете дали любимият ви човек често търси одобрението ви за всичко.

4. Трудно приема комплименти, но и градивна критика

Ето един интересен парадокс – докато партньорът ви може постоянно да търси признание, може също така да му е трудно да приема комплименти. Спомняте ли си онзи епизод от „Сексът и градът“, в който Бъргър беше подарил на Кари последната си книга, която бе написал (той също беше писател). На нея много ѝ хареса, но само отбеляза нещо съвсем дребно, което не ѝ е допаднало, а именно, че главната му героиня носи косата си вързана със скрънчи.

Бъргър се засегна, а в следващите дни Кари не спираше да му казва какво пък много ѝ е харесало в книгата. И двете ситуации го накараха да се чувства зле, а Кари още повече.

5. Омаловажава успехите ви

Дори малките. Може да ви се е случило нещо хубаво днес, някой да ви е поднесъл изненада, да сте започнали някакво обучение, да постигате успехи например с вашата диета, спортна активност и т. н. Вместо да чуете комплимент от партньора си, той ще се опита да омаловажи вашите радости, защото ви завижда и се чувства „по-малък“ от вас.





