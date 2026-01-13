Значителен ръст на болни от грип в Дупница, две жени колабираха от висока температура

Пациенти почти напълниха инфекциозното отделение в общинската болница, пред кабинетите на личните лекари също имаше опашки



Болни от грип и остри респираторни заболявания почти напълниха инфекциозното отделение на общинската болница в Дупница. През последните дни от МБАЛ „Св. Иван Рилски“ отчитат значителен ръст на пациенти, потърсили специализирана медицинска помощ.

По-голямата част от заболелите биват изпращани да се лекуват у дома, като само по-тежките случаи биват хоспитализирани. Такива са две жени, които са колабирали от високата температура, която са вдигнали.

„Немалка част от отделението ни е пълно с по-тежки случаи на грипа. Двете колабирали жени вече се подобряват. Колегите от детско отделение също споделят, че и при тях има немалко болни деца. Много хора прибягват до самолечение, което не е правилно. По-добре да се посъветват с лекар, който да им предпише антивирусен препарат. Това ще им помогне значително и ще ги предпази от усложнения. Доста важно е спазването на личната хигиена и носенето на маски в помещения, където се събират повече хора“, коментираха пред репортер на „Струма“ медицински сестри от инфекциозното отделение на общинската болница в Дупница.

Проверка на медията ни установи, че и пред кабинетите на личните лекари в местната поликлиника също има немалко пациенти. След прегледите при техните джипита, на повечето от тях им бе предписан антивирусен препарат за лечение вкъщи.

От Регионалната здравна инспекция в Кюстендил информират, че скокът на болните в областта е троен. В седмицата от 5 до 11 януари данните показват, че заболелите от грип и остри респираторни заболявания са 101,30 на 10 000 души. Предходната седмица броят на заболелите е бил тройно по-малък – 31,84. През последната седмица в Кюстендилска област са регистрирани още 3 случая на Ковид-19, четири на хепатит А, както и 13 пациенти, заразени с варицела.

Според специалистите най-често срещаният щам грип към момента е AH3N1. Той се характеризира с кратък инкубационен период и настъпва за часове. Заболяването протича с много висока температура, придружена със силни болки в мускулите и ставите. Съпътстващите симптоми са хрема, болки в гърлото и кашлица. Лечението се провежда предимно с антивирусни препарати.

Евентуални усложнения биха могли да бъдат ангини, бронхити и пневмонии. Високата температура причинява обезводняване при малките деца и при тях може да се стигне до афтозен стоматит и гъбични инфекции в устната кухина.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



