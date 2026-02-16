Зодиите, които не могат да пазят тайни

Представителите на три зодии са физически неспособни да мълчат за тайните на другите хора. Понякога сякаш ще се разпаднат, ако не споделят нечия тайна.

Водолей

Никога не казвайте на Водолей нищо, което дори теоретично би могло да бъде използвано срещу вас. Това правило трябва да бъде включено във всеки кодекс за безопасност. Първо, ако някога настъпите Водолей, той хладнокръвно и безмилостно ще разкрие най-съкровената ви тайна на възможно най-широк кръг слушатели.

Водолеите дори не е нужно да се карат с някого, за да разкрият чужда тайна: те веднага считат всяка получена информация за своя и я използват както намерят за добре.

И никой, включително самите Водолеи, няма представа в кой момент ще решат да превърнат най-дълбоката тайна в публично достояние.

Стрелец

Ако тайната ви може да се превърне в завладяваща история, особено такава, която изобразява Стрелец в интересна или дори героична светлина, бъдете внимателни.

Бъдете сигурни, че през следващите десет години Стрелецът с тази история ще бъде солист на всяко парти и във всяка компания.

Всеки път историята ще расте с все повече и повече подробности, докато един ден тя ще се промени до неузнаваемост толкова много, че самите вие ​​няма да разпознаете в тази приказка вашата малка и дългогодишна тайна, безразсъдно поверена на Стрелец.

Близнаци

Те са физически неспособни да мълчат, включително за тайните на други хора, може да ги изтърсят умишлено, но може да издадат тайната ви напълно случайно. Просто защото се е случило точното време.

Да приемаш думата на Близнаци да не казват на никого също е напълно безсмислено, те ще я нарушат лесно и без колебания. viapontika.com