Зрелищна голеада остави „Беласица“ в дъното на класирането

Зрелищно 3:3 беляза старта на футболната пролет за „Беласица“ и „Локомотив“ /ГО/, които предложиха много битка на „Царя“ със серия от обрати в резултата, но в крайна сметка домакините не успяха да се отлепят от дъното на класирането. До почивката съперниците видяха, че единствено пасове по въздуха могат да им донесат успех, и неслучайно и 4-те гола бяха вкарани с глава. В 8-та мин. Теодор Райков центрира отдясно и на втора греда Пламен Аршов скочи най-добре и забоде топката под гредата на Владимир Иванов. Отговорът на комитите дойде в 12-та мин., когато Тони Тасев изпълни фал по левия диагонал и в мелето Калоян Кръстев подложи глава за изравнителното попадение. 180 секунди по-късно стана факт и първият обрат в мача, след като на празна врата Димитър Иванов прониза мрежата на гостите. И радостта на петричани обаче не продължи дълго, защото в 23-та мин. Ебенезер Симонс центрира към Панайот Пасков, чийто удар с глава срещна левия дирек, преди да се търкулне зад гърба на вратаря за втори път. Последваха опасни изстрели на Симонс, отразен от Вл. Иванов, и на Редон Роймар, който срещна напречната греда пак след важно докосване от стража. Железничарите отново дръпнаха напред в 58-та мин., когато нидерландецът Роймар надбяга Христо Петров по десния фланг и стреля, а отбитата топка извън пеналта посрещна французинът Симонс, който с десния крак я заби в десния ъгъл. В 71-та мин. Тасев насочи от фал кълбото под дясната сглобка, ала Венцислав Димитров се разтегна ефектно и изби в корнер. Комично отиграване на Вл. Иванов около голлинията след поредното връщане към него едва не доведе до четвърти гол в домакинската врата в 85-та мин. След още две балонно центриране на Аспарух Смилков позволи на Кръстев да се пребори във въздуха и отново с глава да фиксира подялбата на точките. След последния съдийски сигнал на Васимир ел Хатиб и двата отбора изглеждаха еднакво недоволни от хикса.

„БЕЛАСИЦА“: Иванов, Петров /65 – Яръмов/, Кикиово /50-Йовчев/, Вълков, Смилков, Тодорски /90-Якимов/, Каракашев, Тасев, Д. Иванов, Филчев /65-Ж. Димитров/, Кръстев.

„ЛОКОМОТИВ“ /ГО/: Димитров, Атанасов, Георгиев, Роймар /77-Цачев/, Симонс /82-Станимиров/, Аршев, Райков, Майнис, Пасков, М. Иванов, Чакъров /90-Савов/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ