Зрелищно завръщане! Петричанинът Б. Шумаров с нокаут в Банкок, прибра 10 000 долара

Зрелищно завръщане след дълга пауза в бойната верига „ONE Championship“ направи в Банкок петричкият кикбоксьор Богдан Шумаров. Файтерът от кв. „Виздол“ нокаутира още в 1-ия рунд поляка Мачей Карпински и на ринга получи награда в размер на 10 000 долара заради ефектния завършек на битката. Организаторите сложиха българо-полския сблъсък на престижната позиция като малък мейн ивент /б.а. от английски – главно събитие/. Срещата бе шеста по програма за вечерта. 28-годишният нашенец, който се състезава за базирания в нидерландския град Утрехт – SB Gym, влезе в 4-ия си бой от веригата с актив 18 победи и 3 загуби, докато с година по-възрастният Карпински, състезател на „Муай Тай клуб“ от Вроцлав, дотук имаше 10 успеха и 2 поражения, превръщайки се в първия поляк, играл в ONE в двата стила – муай тай и К-1. Съгласно предварителните нагласи Шумаров започна агресивно, комбинирайки калф кикове, атаки в тялото и боксови комбинации. 50 секунди преди края на откриващия рунд серия от удари свали Карпински на пода. Той се опита да устои на атаките, но 29 секунди преди гонга получи зверски ляв ъперкът в тялото, предхождан от мощни удари в главата, след който не успя да се изправи.

Б. Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE Петричанинът и М. Карпински преди битката Зрелищен миг от българо-полския сблъсък на арената в Банкок

„Чувствам се невероятно на арената на „Лумпини“. Чаках една година да се завърна. Работих много здраво през това време. Благодаря за наградата, дайте ми нови мачове възможно по-скоро“, обърна се директно към шефа на ONE Championship Чатри Ситйодтонг петричанинът след 19-та победа в кариерата. Двамата с мароканския му треньор Саид ел Бадауи смятаха да се разделят с веригата по-рано, но размислиха и са решили да продължат да налагат марката Шумаров в този боен бранд.

СТАНЧО СТАНЧЕВ