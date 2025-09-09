Зумба, балонено шоу, парад на кокили… на фестивал в Гоце Делчев

В Гоце Делчев се проведе тридневен пъстър и забавен семеен фестивал „Щастливо лято“. Събитието предложи богата програма от развлечения, спорт, творчество и забавления за малки и големи, като превърна градския парк в сцена на усмивки, положителни емоции и активни занимания.



През трите дни децата и техните родители се насладиха на зумба, балонено шоу, йога, изложба на домашни любимци, парад с кокили, огнено шоу и лятно кино. Особен интерес предизвика специалното събитие „Гоце Делчев търси талант“, което събра даровити участници от всички възрасти. За доброто настроение на публиката се погрижиха гостуващи аниматори, танцьори и артисти, а водещ на фестивала бе Румяна Караджова.



Събитието привлече множество жители и гости на града, които споделиха радостта от последните дни на лятото с усмивки, спорт и творчество.

ИВАН ИВАНОВ





