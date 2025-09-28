Зумба надиграване, двубои по волейбол, футбол и борба спретнаха ученици и учители от Гимназията по икономика в Благоевград на зрелищен спортен празник

Спортен празник, наситен с емоции, усмивки, зрелищни двобой и надигравания, си спретнаха учениците и учителите на Професионалната гимназия по икономика в Благоевград. По повод Европейския ден на спорта в петък малко след 11 часа на двора се строиха всичките 20 паралелки с над 500 гимназисти, учители и родители. Имаше и специални гости в лицето на професионалните футболните съдии Кирил Михтарски и Дани Тошев, които са възпитаници на ПГИ, и на тях бе поверена отговорната задача да ръководят състоялите се футболни дербита. Поканата уважи и треньорът по борба Йордан Йорданов, който също е завършил Гимназията по икономика, и заедно с президента на клуба по борба „Стоев тийм” и състезатели показаха зрелищни хватки, а гимназисти също се изявиха на тепиха.

Не по-малко емоции имаше на волейболното игрище и на открития „дансинг“, където се състоя демонстрацията по зумба. Под звуците на хитови парчета като „Макарена“ ученички показаха оригинални хореографии и събраха многобройни почитатели.

Сред най-ентуасизираните участници бе класната на 8 „г”, учителката по химия Душка Станковска, която още с първите ритми скочи на „сцената“, от раз хвана ритъма и с примера си „зарази“ учениците си.

И както всеки празник в ПГИ, и този бе ознаменуван с кръшно хоро.

Впечатление направи, че наред с организираните спортни дейности в двора бяха поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци, с което от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ показаха своята ангажираност и към опазването на природата.

