Зърнопроизводител строи хотел в Добринище, докато сайтовете не смогват да опишат всички къщи и вили, които се продават

„Ионики България 2007“ ЕООД на Николай Вълков Христов от гр. Велики Преслав, Шуменска област, е поредният инвеститор в гр. Добринище, който ще строи хотел. Той ще е на 3 етажа, върху площ от 1445 кв.м в Дуравецо. Предвижда се в него да има дневна, лоби бар, ресторант с 50 места, фитнес зала, сауна и джакузи, игрална зала и 35 хотелски стаи. В двора ще има паркинг за 6 коли.

Любопитното е, че инвеститорът е зърнопроизводител – фирмата му, основана през 2007 г., е с предмет на дейност отглеждане на зърнени култури, клубноплодни, технически и фуражни култури.

В Добринище, подобно на съседното с. Баня, започва да става доста пренаселено от хотели. В момента там има повече от 40 места за настаняване, финландско вилно селище, наблизо са хижите „Гоце Делчев” и „Безбог”, по пътеките към които също има заявени инвестиционни намерения за строеж на почивни бази.

Има обаче и много продажби. Имотните сайтове са пълни с обяви за продажба на хотели, апартаменти, къщи за гости и такива в луксозни затворени комплекси, заведения, парцели и земеделски имоти, продава се дори бивш цех за бутилиране на минерална вода. Цените за продажба на места за настаняване на туристите варират от 75 900 евро за апартамент в малък затворен хотел /по 925,61 евро кв.м/, до 550 000 евро, на колкото е оценена луксозна къща с 3 спални и самостоятелен басейн, която ще бъде въведена в експлоатация най-рано през юли 2026 г. Старите къщи в Добринище вървят по около 80 000 евро, нова 3-етажна е 392 000 евро. Имот от 3 дка е оценен от собственика му за 150 000 евро, което е по 100 000 лв. на декар, а ливада от 7 дка се предлага за 87 000 евро.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





