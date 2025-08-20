ИАРА осуети покупка от перничани на трофеен шаран

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Монтана са заловили нарушители риболовци край язовир „Огоста“, съобщават от агенцията.

Инспекторите са предотвратили продажба на риба от вида „шаран“, която е уловена при любителски риболов – трофеен екземпляр с тегло 21 кг. Със съдействието на служители от Районното полицейско управление в Монтана е спрян за проверка лек автомобил с вода и кислород от Перник, превозващ закупената по-рано риба. Уловената риба е освободена и върната във водите на язовира. Съставени са актове за нарушения, допълват от ИАРА – Монтана.

От агенцията обръщат внимание на любителите риболовци, че уловената риба и други водни организми от любителския риболов, не могат да бъдат предмет на продажба, за което се следи стриктно.

