Бившият главен прокурор Иван Гешев е вписан като адвокат в Перник. Това показва справка в адвокатските регистри, а информацията съобщи адвокат Методи Лалов.

В регистъра е посочено, че решението за вписването на Гешев е от 23 септември 2025 г., пише Лекс. То се взема от адвокатския съвет – в случая този на колегията в Перник. Съветът преценява дали са налице основанията кандидатът да бъде вписан като адвокат.

По закон всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия:

1. да има завършено висше юридическо образование

2. да има придобита юридическа правоспособност

3. да има най-малко две години юридически стаж

4. да е положил предвидения в закона изпит, а ако е доктор по право или има над 5 години юридически стаж – без изпит

5. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.

Законът урежда и серия от отрицателни предпоставки за вписването. Не може да е адвокат, човек, който е осъден като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, който е поставен под запрещение или който страда от душевна болест, която представлява трайна пречка за упражняване на адвокатската професия.

Не могат да бъдат вписани като адвокати и търговците, работещите на трудов договор и държавните служители.

За бившите магистрати като Иван Гешев Законът за адвокатурата предвижда забрана да бъдат вписани като адвокати, ако са освободени от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията – т.е. за уронване на престижа на съдебната власт.

Това обаче е само временна пречка за вписването и по закон тя отпада, когато изтекат две години от датата на освобождаване от длъжност.

Указът на президента за освобождаване на Гешев като главен прокурор е от 15 юни 2023 г. Т.е. вече двете години, в които не може да бъде вписан като адвокат, са изтекли.

Иван Гешев преди да бъде избран за главен прокурор бе командирован за кратко време в Окръжна прокуратура Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





