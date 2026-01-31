Иван Демерджиев: Не знам да се строи партия на Румен Радев

Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира политическата ситуация в страната и потенциалния политически проект около президента Румен Радев.

В предаването „Тази събота и неделя“ той заяви, че е гледал интервюто на Радев и го намира за изчерпателно, като отбеляза, че „това са неговите виждания по въпросите. Мисля, че беше доста изчерпателен, доста дълго беше интервюто, много бяха въпросите, които се поставиха, и отговорите бяха доста ясни“.

Демерджиев подчерта, че създаването на нова партия не е бърз процес. „Не знам да се строи партия на Румен Радев. В краткия времеви интервал до изборите това не е реалистично“. Той припомни, че всички участници ще бъдат подложени на натиск и репресии, както се е случило и с него самия. „След като изнесох данни за акция срещу контрабандни цигари, седмица по-късно се сдобих с обвинение, а данъчната ми ревизия продължи необичайно дълго“, разказа Демерджиев.

Той обясни, че участието му в политиката е мотивирано от целите, които споделя с Радев, а не от лична амбиция за постове. „Имам цел, като част от един екип, да постигна тези цели. Постовете трябва да бъдат инструменти, чрез които да се постига нещо смислено за хората и за държавата. Ако ги използваш като самоцел, те са абсолютно безполезни“, каза Демерджиев.

Бившият министър отбеляза, че значението на постовете се вижда и в контекста на изборния процес. „От министъра на вътрешните работи, от министъра на електронното управление и от премиера зависи изключително много как ще протече изборният процес. Видяхме, че може да се стигне до саботиране на машинния вот, когато тези хора не изпълняват функциите си“, обясни той.

По отношение на бъдещите кандидат-депутатски листи Демерджиев уточни, че решенията не са негови. „Това е решение на президента. Не е мое решение, така че няма как да ви го кажа. Нека първо се заяви как и под каква форма ще се участва на тези избори“, каза той. Все пак призна, че ще подкрепя Радев в усилията му за промяна. „Многократно съм заявявал – подкрепям президента в тези усилия и ще продължавам да го подкрепям“, добави Демерджиев.

Той обърна внимание на обществената подкрепа, която според него ще помогне на проекта да се случи. „Хората искат това, което си говорим, да го видят претворено в действия“, обясни Демерджиев. Той уточни, че много хора са готови да помогнат без да търсят постове или облаги, като каза, че „много хора в момента предлагат помощ на един такъв проект без да искат нищо, без да търсят постове, без да търсят каквито и да е облаги“.

Демерджиев говори и за трудностите на политическите партньори и за нуждата от качествени хора. „Много важно е да се привлекат хора, които не са участвали до момента в политиката, не защото нямат капацитет, а защото не са искали да влизат на този терен. Тези хора трябва да осъзнаят, че ако искаме да има реална промяна, трябва да се включат“, каза той.

На въпрос за потенциални партньори след изборите Демерджиев уточни, че гледа на това чрез призмата на целите на проекта. „Всеки, който припознава тези цели, е естествен партньор. Колкото повече естествени партньори има, толкова по-голям е шансът“, обясни той.

Демерджиев говори и за личната си връзка с Радев, като сподели, че се познават от началото на кампанията му през 2016 година и са споделили възгледи за управлението на страната. „В момента, в който се опознахме, споделихме възгледите си, защото това, което виждах в държавата, не ми харесваше. Многократно съм заявявал това пред него“, каза Демерджиев.

Снощи пред БНТ президентът Румен Радев заяви, че влиза активно в парламентарната политика. Решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната.

„Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта“, коментира Румен Радев и допълни: „Затова считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика“.

„Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Но след девет години обиколки из страната и срещи с гражданите стана ясно, че политическата класа не отговори на очакванията на хората“, каза Радев.

Радев уточни, че ще прави партия след изборите. Той не съобщи чия регистрация ще използва на предстоящите предсрочни избори, но уточни, че има различни възможности.

„Има краен срок за регистрация на партии и коалиции, но преди това ще се въздържа от даване на детайли. Законодателството отнема няколко месеца – поне три месеца срок, в който трябва да се регистрира собствена партия“, заяви Радев. „Нашата голяма цел е България да се развива като свободна, демократична и модерна европейска държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки“, каза още той.

В началото на разговора Радев обясни, че е оставил поста в сигурните ръце на Илияна Йотова, „която има всички качества да го заеме“. Той увери, че няма предварителни договорки за назначаване на служебен премиер. „Тя ще вземе своето решение сама, на базата на опита си“, уточни той.

Радев поиска прошка от гражданите за допуснати грешки по време на изпълнението на двата си мандата.

„Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж“, заяви Радев.

Определи днешната ситуация като патова.

„Повярвайте ми, да правиш партия точно в настоящия момент е неблагодарна работа, но това е нашето призвание.“

Относно геополитическото положение на България и конкретно чий е Крим, Румен Радев заяви: „Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим е част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени“.

И заяви, че Гренландия е датска. За скандала около включванвето на България в Съвета за мир от премиера в оставка Желязков посочи:

„Подписът на българския премиер е илюстрация, че българската политика се случва извън институциите и това е опасно.“

Радев отрече да има договорки с Илияна Йотова за избора на следващ служебен премиер.

Румен Радев повтори прогнозата си преди приемането ни в еврозоната, че цените ще скочат и посочи, че в програмата му не присъства вдигане на данъци.