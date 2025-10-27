Иван Лазаров дари курбана за Димитровден в Сенокос

В неделя, когато православната църква почита паметта на Свети Димитър, село Сенокос отбеляза своя храмов празник. Центърът на тържеството бе Божият дом „Св. Димитър“ — духовното сърце на селото, което и тази година събра жители, потомци и гости, за да се помолят за здраве и благоденствие.

За здраве на всички присъстващи бе отслужена празнична света литургия от отец Георги. След богослужението бе раздаден и курбан, дарен от Иван Лазаров и неговото семейство — за здраве, мир и благополучие на всички.

На празника присъстваха председателят на Общинския съвет – Симитли Вилимир Александров, заместник-кметът на общината Елеонора Гаврилова, кметският наместник на Сенокос Цветанка Илчова, както и множество жители и гости на селото. Въпреки дъждовното време, доброто настроение не липсваше — на площада се изви празнично хоро, а смехът и песните озариха есенния ден.

Храмът „Св. Димитър“ в Сенокос е голям и светъл, а църковният двор с вековните си стрехи, дървени маси и пейки пази духа и историята на местността. Църквата е построена през 1927 година — четиринадесет години след като големият храм на селото е бил опожарен. Новият Божи дом, издигнат с труда и вярата на местните хора, днес продължава да бъде свидетел на поколенията и пазител на духовните традиции на Сенокос.

Празникът на Свети Димитър винаги е бил специален за жителите на селото — ден на единение, благодарност и надежда. И тази година той отново събра хората, за да напомни, че вярата и общността са живи и силни, дори в най-дъждовните дни.