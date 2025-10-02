„Ивел Травел“ на Хр. Станков сложи ръка на два апетитни имота с достъп до минерална вода в Сандански, брои 252 000 лв. в общинската хазна

Дружество „Ивел Травел“ ООД сложи ръка на два апетитни имота в санданското с. Левуново в конкуренция с 4-ма кандидати, закупили тръжни документи и допуснати до участие в търга. Управителят на фирмата Христо Станков спечели търговете за двата общински имота, до които минава минерална вода – бившата детска градина и бившата Здравна служба в селото.

Първият имот – бившата детска градина, бе продаден на цена 131 330 лв., при първоначално обявена цена с решение на Общинския съвет 55 859 лв. Имотът е с площ от 320 кв.м, сграда на два етажа, плюс земята, която е с площ от 2312 кв.м.

На второ място в търга остана фирма „НадЕжко Интернешънъл“ с управител Стефан Григоров. В офертното си предложение Григоров е посочил цена в размер на 102 017 лв., която е с близо 20 000 лева по-ниска от тази, на която бе спечелен търгът.

Вторият имот, който след броени дни ще стане собственост на Хр. Станков, е бившата Здравна служба в с. Левуново. Той отвя конкурентите си с офертно предложение в размер на 121 220 лв. Първоначално обявената цена за този имот от ОбС бе в размер на 53 307 лв. Имотът е сграда с площ от 135 кв.м плюс 2097 кв.м земя.

На второ място в търга остана Антония Кюлумова, която е посочила в офертното си предложение сумата в размер на 103 013 лв.

От датата на търга тече 14-дневен срок по обжалване на търга, след това се издава заповед за спечелил търга и се сключва договор за покупко-продажба.

От началото на септември до края на месеца в общинската хазна са постъпили над 800 000 лв. от продажба на общински имоти.

ЛИДИЯ МАНЕВА