„Ивкони Експрес“ в битка с „БДЖ – Пътнически превози“ за държавна субсидия от 1,4 млрд. евро

„Ивкони Експрес“ ЕАД на Георги Любомиров Атанасов, който е един от собствениците на най-голямата компания у нас при превоза на пътници с автобуси „Юнион Ивкони“ и дългогодишен сътрудник на бившия депутат и лидер на ГЕРБ в Дупница Ивайло Костадинов, подаде оферта за извършване на пътнически превози с железопътен транспорт. Дружеството кандидатства да превозва пътници в 2 от 3-те региона – Северния и Южния регион, които са съответно с обем на превозите от 14% и 11%.

До крайния срок, който беше 23:59 часа на 27 ноември, оферта за същите региони подаде и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

За третия регион – Западния, който обхваща 75% от общия обем на железопътните превози, е подадена само една оферта – от „БДЖ – Пътнически превози“.

Двата оператора влизат в битка за 1,4 милиарда евро от държавата. Обществената поръчка за пътнически жп превози в България е за периода от 13 декември 2026 г. до 11 декември 2038 г. Разделянето й на 3 региона бе съгласувано с ЕС, за да се насърчи конкуренцията при този вид превози. Точната сума, която държавата ще налее за 12-годишния период на контракта, е 1 396 324 281 евро.

Георги Атанасов

Големият залог в обществената поръчка за обществените жп превози са двата дълги маршрута София – Варна и София – Бургас, особено вторият. Според разчети на жп експерти дестинацията до южния морски град би реализирала печалба в размер на 250 000 лева месечно, ако държавата плаща субсидия. И двата маршрута са в Западния регион, за който кандидатства само „БДЖ – Пътнически превози“.

Южният лот е сравнително атрактивен, защото в него са жп линиите, които обслужват Пловдив и са натоварени. Северният лот обаче е определян от жп експерти като изцяло губещ.

Освен държавната субсидия частният превозвач, какъвто е „Ивкони Експрес“, ако спечели един от двата или и двата лота, за които кандидатства, ще има право да получи и пропорционална част от новозакупения от държавата железопътен подвижен състав. Става дума за влакове, локомотиви и вагони, придобити след 2009 година. Особено интересни в случая са новите мотриси, които ще започнат да идват по договорите с „Шкода” и „Алстом” от догодина. Чешката компания ще достави 25 влака за къси разстояния, а французите – 35 за средни и дълги маршрути.

Според запознати с пътническия жп проект на „Ивкони Експрес“ се занимава Ивайло Георгиев, бивш управител на „БДЖ – Пътнически превози“.

България се готви от миналата година да либерализира превоза на пътници с железницата, след като доста дълго време се противеше на тази идея. Неочаквано обаче беше обявено, че ще се направи опит да падне монополът на държавната компания „БДЖ – Пътнически превози“ от 2026 г. и за отрицателно време 3 компании подадоха документи в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ за получаване на лиценз. Получиха го и трите – пловдивската компания „ПИМК Рейл Експрес“, старозагорската „Рейлимпекс“ и „Ивкони Експрес“.

Компанията „Ивкони Експрес“ ЕАД е регистрирана през юни 2024 г. Предметът на дейност на дружеството е извършване на железопътни превози на пътници и товари в страната и чужбина, както и осигуряване или наемане на локомотиви и вагони. Капиталът му е 200 000 лв. Дружеството се управлява от 3-членен съвет на директорите. Председател е Ивайло Димитров Стоянов, а Теодора Руменова Велева е негов заместник. Георги Атанасов е изпълнителен директор и действителен собственик, става ясно от Търговския регистър. Негова е и автобусната компания „Юнион Ивкони“, чийто капитал се държи от две фирми с негово участие – 86 на сто е на „Транспект“, където Атанасов има 50% и която притежава изцяло „Груп Плюс“ ЕООД, която на свой ред има 14% от „Транспект“.

През 2018 г. двата най-големи превозвача у нас – „Юнион Ивкони“ и „Груп плюс“, бяха придобити от новорегистрираната компания „Транспект“, в която Атанасов държи половината от акциите. Преди това той беше мениджър в „Юнион Ивкони“ и дясна ръка на Ивайло Константинов. Другата половина от акциите в „Транспект“ са на Стоян Йорданов Динев.

Ефектът от сливането на двете компании е, че те държат пазара на пътническия автобусен превоз у нас. Имат линии до почти всички областни градове у нас.

През януари 2019 г. „Транспект“ получи два кредита от държавната Българска банка за развитие за общо над 41 милиона евро със срок на изплащане от около 9 години всеки. Първият заем от над 29 млн. евро е бил използван за покупката на двете най-големи автобусни компании на пазара. Над 14.3 млн. евро са били платени на дупничанина Ивайло Константинов, който до 2019 г. държеше 49% от капитала на „Юнион Ивкони“. Близо 1.9 млн. евро са платени на „Синтетика“ АД за останалите 51% от „Юнион Ивкони“, което е странно ниска цена спрямо платеното на Константинов.

Вторият заем от ББР е за 12.6 млн. евро. Най-голямата сума от близо 6.7 млн. евро e отишлa за погасяване на задълженията на компанията към Българо-американска кредитна банка и Общинска банка. С друга част от заема – до 5.2 млн. евро, са погасени задължения към НАП, „Торо Карс“, „Евролийз Ауто“, „Синтетика“ и физически лица. С 682 124 евро са купени автобуси.

През последните три години приходите на „Юнион Ивкони“ растат. От 33 млн. лв. през 2021 г. надхвърлят 47.3 млн. лв. през 2023 г., показват финансовите отчети на компанията. След две години на загуба, през 2023 г. дружеството е излязло на печалба от 2 млн. лв. За компанията работят около 560 служители.

През лятото Гражданска инициатива „За обществен и релсов транспорт“ изрази опасения, че „Ивкони Експрес“ и другите 2 частни дружества, които си извадиха „на пожар“ лицензи за жп превози, нямат никакъв опит в превоза на пътници с железница. Посочиха и че няма как жп секторът да се превърне в гръбнака на обществения транспорт в страната, каквато цел обяви правителството, поради простата причина, че нямаме нужната инфраструктура – единственият участък, в който влаковете могат да развиват скорост от 160 км/ч, което е с около 100 км/ч по-малко от средната в европейските страни, е между Пловдив и Свиленград.

Тогава все още имаше надежда документи за осъществяване на българския жп превоз да подаде и някой чуждестранен оператор, но видимо това не се случи.

Предстои отваряне на общо 5-те оферти на двата оператора „Ивкони Експрес“ и „БДЖ – Пътнически превози“. Независимо от това обаче кой ще спечели превоза, те ще започнат реалната си дейност година по-късно – от 13 декември 2026 г. Те ще имат достъп до влаковете, купени от българската държава след 2009 г. – ще ти ползват безплатно, като собствеността си остава на държавата, а след 12 години ще трябва да ги върнат.



Ивайло Константинов влиза на пазара на горивата

Ивайло Константинов



Бившият притежател на автобусната компания „Юнион Ивкони“ Ивайло Константинов купува главната база за горива на старозагорската „Зара – Е“ и осемте й бензиностанции, съобщи в. „Капитал“.

Старозагорската компания за горива „Зара – Е“ е на пазара от 35 години и има най-голямата частна петролна база в Южна България, а шефът й Живодар Терзиев беше ръководител на Българската петролна и газова асоциация. В края на предходната година бизнесът на компанията беше блокиран, като тя се оказа в позицията на излъган медиатор и стана жертва на машинация с доставки, сякаш ориентирани към американска военна база в България.

Това е втората огромна покупка за тази година на Ивайло Константинов на пазара на горива. Той е пред завършване на договорката по придобиване и на веригата бензиностанции на Gazprom в България и базата й в Костинброд. Купил е и малка база за горива в Плевен.

Сделката за бизнеса на Gazprom беше утвърдена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) тази есен и се очакваше да се извърши заплащането, само че поради американските наказания все още е замразена, по думите на Константинов. Междувременно са блокирани – още веднъж по причина глобите – и вписванията по партидата на „НИС Петрол“ – сдружението, през което работи в България веригата Gazprom. Планът в този момент е да се чака или повдигането на глобите, или удължаването на лиценза на сръбската NIS, притежател на „НИС Петрол“.

Така договорката за активите на „Зара – Е“ има всички шансове да изпревари другата, като по нея има прелиминарен /предварителен/ контракт и евентуално ще се случи преди края на годината. В момента се чака зелена светлина от Комисия за защита на конкуренцията.

