Ив. Благоев от с. Полена е сумист на годината в България

Иван Благоев бе определен за сумист №1 на 2025 г. от българската федерация по типично японския спорт. През изминалия сезон състезателят от симитлийското село Полена стана европейски шампион в кат. до 100 кг в Унгария, след което се окичи с бронз на световното първенство в Тайланд.

„Благодаря на Българска федерация сумо, на домакините, на всички медии. Тези успехи са малка част от труда, който хвърляме. А ние си знаем колко е той. Сумото обърна живота ми. Започнах с борба, но сумото е моят спорт. За съжаление, вече съм на финалната права предвид възрастта ми, но успехите дойдоха точно накрая. И искам да кажа на всички млади, които виждам тук, да продължават в същия дух, да се трудят. Да бъдем задружни и да успяваме все повече и повече“, каза Ив. Благоев.

Той се занимава със сумо от 11 г. Участва на 10 европейски и 6 световни първенства. Двукратен европейски шампион, европейски вицешампион, 4-кратен бронзов медалист в кат. до 100 и до 115 кг, трети и в абсолютна категория, отборно и на европейските игри в Краков през 2023 г. След две пети места заслужи и две бронзови отличия от първенството на планетата. Освен успехите си в спорта, работи в адвокатска кантора.

ИВАН ДИМИТРОВ