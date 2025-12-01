Ив. Златанов към училищните директори: Интересни са докладите за командировки, някои пътуват не само в областта, страната и Европа, но и до други континенти, в това число и Далечния изток…

Прецизирайте контролната си дейност и правилата за подбор при назначаването на учители, нека квалификациите и обученията да са съпроводени с видеозаписи, предложи началникът на РУО

Училищните директори да прецизират контролната си дейност, командировките и правилата за подбор при назначаване на учители, също така провежданите училищни квалификации и обучения да са съпроводени с видеозапис – тези препоръки отправи към школските шефове началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов на състоялия се неотдавна семинар на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета /СРСНПБ/ – Благоевград.

„Искрено вярвам, че имате планове за контролна дейност и те са функция и резултат на силни страни, които сте видели в образователната институция.

Търсете начин да мултиплицирате тези силни страни при един или при друг колега, и съответно това да стане достояние на останалата част от педагогическия персонал. На другия полюс са слабите страни, които не са добри практики, и съответно напътствайки проверявания колега, да се направят корекции и всичко това да е за доброто на нашите деца“, започна Ив. Златанов и допълни, че все още се натъкват на констативни протоколи, подписани от директора, но не и от проверявания учител, а това повдига въпроси, включително и за ефективността на контролната дейност.

Началникът на РУО коментира и че с проведените три конкурсни процедури /от началото на календарната 2024 г. досега/ са новоназначени 40 директори от общо 118 в областта, или около 1/3 от училищата са с нови директори. Една част са били временно изпълняващи длъжността, преди да станат титуляри, други са без административен и ръководен опит.

Очакванията са чрез комуникация и взаимодействие между ръководители на образователни институции с по-голям стаж и новоназначените всеки един в максимална степен да изпълнява длъжността директор.

За пореден път бе обърнато внимание и на процедурата, правилата за подбор на учители.

Златанов показа постъпило писмо от националния омбудсман Велислава Делчева в отговор на жалба от кандидат за учител ЦДО /целодневна организация/. Гражданинът изразява съмнения относно прозрачността на конкурса, обявен от училището.

Интересува се и дали в този случай има основания за търсене на дисциплинарна отговорност на директора. Исканията са за извършване на проверка, която да установи спазени ли са изискванията, допуснати ли са всички желаещи да кандидатстват за позицията и изобщо как е преминала процедурата.

Велислава Делчева отбелязва, че през последните месеци в институцията на омбудсман са постъпили множество жалби, свързани с лоши практики при управление на училища в страната, водещи до създаване на напрежение сред учителските колективи и негативна атмосфера както за работата на учители, така и сред учениците и родителите. Омбудсманът констатира и че не малко от жалбите са изнесени случаи на неприемливо и недостойно поведение от страна на директори на училища. Също така нараства случаите, в който граждани изразяват възмущението си от липсата на конкретни мерки и действия при системни прояви на ръководители на образователни институции.

„И отново стигаме до не знам колко пъти коментирания въпрос за назначаването на учители. Моята молба или апел – както искате, така го разбирайте – е да въведете и прилагате процедура“, пределно ясен бе началникът на РУО.

Е. Терзийски, Б. Шейнин от МОН, началникът на РУО Ив. Златанов и Л. Цикловска /сн. 1/ на семинара с училищните директори /сн. 2, 3, 4/



Важно е да се отбележи, че такава процедура на национално ниво не е регламентирана или поне не е подробно разписана. В някои училища подборът се осъществява по документи. В други пък провеждат интервюта с кандидати. Това обаче в някои случаи изисква много време и ресурс. Например, ако в дадено училище обявят 4 работни места и кандидатите са по 30 за всяко /като специално за начални учители има и повече/, то това би означавало директорът и училищната комисия да правят събеседвания цяло лято. Затова и най-често по документи се селектират по 2-3-ма за дадената позицията и те се канят на интервю. Друг е въпросът как от училището ще разберат дали даден кандидат притежава комуникативни качества, или не /каквото изискване за длъжността често се включва в критериите/, ако не са го видели и не са разговаряли с него, тоест не е проведено събеседване.

„Да, имате право да направите подбор по документи, но не и конкурсна процедура. Тя се регламентира по друг начин.

Кодексът изисква от вас да осъществите подбор по документи, но моето разбиране е да направите събеседване, за да бъдем по-категорични.

Да вкарате например 5-6 изисквания, да оцените кандидатите и в крайна сметка този, който е получил най-висока оценка, да бъде поканен от вас. И извървете този път, за да нямаме подобни дилеми“, обърна се към директорите началникът на РУО и за пореден път припомни да директорите да информират кандидатите за резултатите от проведения подбор, а не месец след интервюто желаещите да започнат работа да нямат „ни вест, ни кост“ от дадено училище.

„Неприятно ми е вместо нещо смислено и съдържателно да коментираме, да се занимаваме с подбор на персонал при назначаването“, категоричен бе Ив. Златанов и продължи с командировките, като посочи, че е задържал над 200 командировъчни заповеди заради непълно и неточно попълване. Заяви и че освен от коректното оформяне се интересува и от докладите на директорите за осъществените командировки, които не са само в областта, страната и Европа, но някои пътуват и до други континенти, в това число и Далечния изток…

Акцент бе поставен и върху провежданите обучения и квалификации.

„Квалификацията трябва да е функция и резултат на анализ, на дефицити от страна на персонала. Общо взето това, което се наблюдава, е, че две-три теми се въртят безконечно и оценката на вас като директори е 10 по десетобалната система. Но какъв е резултатът от цялата тази дейност като квалификация? Ефективна, резултатна ли е или…“, попита подчинените си Ив. Златанов и припомни, че от РУО трябва да осъществяват контрол, но няма как да изпращат експерт на всяка една квалификация.

„Мисля си, но това ще го доизмисля и вие ще ми помогнете, всяка една квалификация да бъде съпътствана с видеонаблюдение“, каза началникът на Регионалното управление на образованието.

Бяха засегнати и теми като 15-те дни отсъствия по семейни причини, очакващата се забрана за използването на телефоните в училище, държавния план-прием след 7 клас и училищния такъв в 1 клас, механизмът за обхващане и задържане на децата и учениците, самостоятелната форма на обучение…

Разяснения внесе и началникът на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” в РУО Людмила Цикловска. Наред със специфични въпроси, касаещи документациятa, тя отправи препоръки към директорите да актуализират информацията, налична на училищните сайтове, и напомни, че образователните институции трябва своевременно да качват информация /финансовите отчети/ за изпълнението на делегираните си бюджети.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА