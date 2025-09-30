Ив. Иванов-Русия след зрелището 3:3 срещу „Вихрен“: С такива мачове футболът в България върви напред, атакуваме елита догодина

Със зрелищно равенство 3:3, белязано от серия обрати в резултата, приключи мачът във В. Търново между „Етър“ и „Вихрен“. Битката на боляри и еделвайси предложи интересен футбол с много ситуации пред двамата вратари. Бяло-зелените получиха голово преимущество още в 9-та мин., когато Лео Пимента получи извеждащ пас и на бързоногия бразилец му трябваше едно докосване, за да прати топката в мрежата зад Ангел Мартинов. Домакините отвърнаха с далечен удар на Чавдар Ивайлов, който бе спасен от Станислав Нисторов. Малко по-късно санданският страж парира и изстрел на Атанас Атанасов. Усилията на виолетовите дадоха резултат в 27-та мин. Виктор Василев подаде към Стивън Стоянчов, който финтира бранител и изравни. В 34-та мин. последователни удари на противника бяха избити от Нисторов, който в 38-та мин. не позволи и на Атанасов да го преодолее. В 44-та мин. обаче Стоянчов с глава стори първия обрат.

На почивката старшията на „Вихрен“ Борислав Кьосев реагира с 2 смени и освежения тим на вихренци отново взе инициативата. Пимента уцели страничния стълб, после Маринов отрази опасен шут на Венцислав Бенгюзов. В 61-та мин. Даниел Пехливанов беше на косъм от гола, но пропусна сам срещу вратаря. След 180 секунди Мартинов сбърка и изведеният на добра позиция Китан Василев възстанови паритета. Болярите отговориха с поредица от изстрели, преди Пехливанов да прехвърли излезлия твърде напред Мартинов и да напради втория обрат в 74-та мин. До края противоборството пламна с нова сила, положенията следваха пред едната и другата врата, ала късметът се усмихна на бившия играч на „Беласица“ Ч. Ивайлов, който в 86-та мин. завърши ефектна домакинска комбинация и подели точките.

Младият наставник на „Етър“ Иван Иванов-Русия остана доволен от продукцията на подопечните си и същевременно похвали бойкото поведение на гостите. „С такива мачове футболът в България върви напред и ще развием родните играчи. Приветствам всички отбори, които играят като „Вихрен“. Ахилесовата пета на „Етър“ е стилът, който аз предпочитам да налагам. Отборът се слави със стабилна игра и когато не рискува и играе дефанзивно, допуска по-малко голове. Ако затворя футболистите с 20 метра назад обаче, няма да стават такива мачове. Българският футболист няма никакъв шанс да израсне, защото се въртим в един омагьосан кръг от страх треньорите да не поемат никакви рискове и да не си загубят работата. Затова и мачовете най-често са скучни. Трябва да се надиграваме, защото само така можем да разгърнем истинския потенциал на футболистите. Резултатът срещу „Вихрен“ не е приятен, но този сезон за нас е за изчистване на игровия облик, да се опитваме да доминираме и да печелим точки. Сега го заявявам за пръв път: ако всичко е точно и нямаме проблеми в отношенията, догодина трябва да атакуваме Първа лига“, категоричен е Русия, който към края на състезателната си кариера през 2019 г. премина от „Вихрен“ именно в „Етър“, който тогава се подвизаваше в елита.

Даниел Пехливанов Лео Пимента

„ЕТЪР“: Мартинов, Александров, Николов, Пемперски, Атанасов /68 – Г. Иванов/, Р. Иванов, Ивайлов, В. Василев, Стоянчов, Найденов /66 – Цончев/, Ушагелов /75 – Илиев/.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, Арсов, М. Бачев /54 – Кикиово/, Килов, Бенгюзов, Клементов /76 – Костадинов/, Котан /46 – В. Любомиров/, Пехливанов /85 – Манолев/, Пимента, М. Костов /46 – К. Василев/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





