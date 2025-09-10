Ив. Мушева от ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев с „Национална диплома” от МОН за успех 6.00 в училище и на матурите

Ивелина Мушева от Гоце Делчев, която завърши тази година Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“, е удостоена с почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Национална диплома“, съобщиха на официалната си страница от училището. Наградата се присъжда на зрелостници с отличен успех по всички предмети /6.00/, както и на държавните зрелостни изпити, също така и за изключителни постижения в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта.

Церемонията по връчването ще се състои в Националния археологически институт към БАН в София, а от учебното заведение в Гоце Делчев с гордост подчертаха, че това е пореден техен възпитаник, отличен с престижното признание на МОН.

През май тази година на официално тържество по дипломирането в Дома на културата в Гоце Делчев Ивелина Мушева бе обявена за отличник на Випуск 2025, тъй като постигна максимален брой точки на държавните зрелостни изпити по български и английски език, за което получи почетната грамота „Яне Сандански“.

За постигнати високи резултати грамоти от училището и плакети от името на общината, връчени от зам. кмета на Гоце Делчев Саид Иброш, получиха и съучениците й Гергана Петелова, Георги Великов, Димитър Ташков, Константина Камбурова, Костадинка Шамова, Марина Маринова, Мария Козарева и Шабан Бакиев.

ИВАН ИВАНОВ

Ивелина Мушева с директорката на гимназията Елка Божикова





