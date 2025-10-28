Играещият наставник на кюстендилци Д. Младенов нададе вой срещу съдиите

Играещият наставник на „Кюстендил“ Даниел Младенов стана поредният, който нададе вой срещу съдиите. Това стана след загубата през уикенда от „Оборище“, с което тимът от града под Хисарлъка навъртя шест поредни мача без победа, пет от които загуби. Последният триточков успех на сините датира от 17 септември, когато сразиха с 3:0 устремения към промоция „Струмска слава“. „Вече в пет поредни срещи реферите направо ни убиват. Не се търпи направо. Всичко започна още от гостуването на „Балкан“, където ни свири уж елитен рефер. Върхът е обаче в последните две срещи. В събота, в Панагюрище, реферът ни отмени два гола и свири дузпа за домакините за неправилно дишане. Преди това срещу дубъла на „Септември“ не ни дадоха 100-процентова дузпа, спестиха и червени картони на противника. Вече не знам как да мотивирам момчетата. По принцип всички добре знаят, че аз и като футболист не съм коментирал съдийството, но вече не се търпи. Тази тенденция срещу нас трябва да спре“, беснееше ветеранът, преминал в състезателната си кариера през „Левски“, „Пирин“, „Етър“, ЦСКА 1948…

Гневът на крилото бе насочен срещу петричкия арбитър Благовест Танев, перничанина Любослав Любомиров, Любомир Вушовски, Стоян Арсов, Иво Ценов, които надуваха свирката във въпросните мачове.

ТОНИ КИРИЛОВ