Играещият треньор В. Стойков избухна с 6 гола на „Арена Падеш“ срещу новосъздадения „Юнайтед“

Играещият треньор на „Спортист 1959“ Веселин Стойков избухна с шест гола на старта на първенството в зона „Струма-Север“ на „А“ областната група за внушителната победа с 9:1 над новосъздадения „Юнайтед“ /Благоевград/. Преди началото на неравностойния двубой на „Арена Падеш“ водосвет за здраве и успех в предстоящия шампионат отслужи отец Петър, а домакините сефтосаха новата си официална премяна, предоставена им от поредния клубен спомоществувател. След последния съдийски сигнал силите на футболистите възстановиха с храна и ободрителни напитки двама от най-верните фенове Иван Вукярски и Кирил Чучков. Пръв порази мрежата на тима, воден от Красимир Трайков, легендарният защитник Владимир Трендафилов-Багера, който се разписа от дузпа в 11-та мин. До края на полувремето предводителят на падешлии наниза четири попадения в 12-та, 19-та, 35-та и 40-та мин., между които се вмести с точния си удар Димитър Арнаудов /32/. След почивката превъзходството на жълто-черните узакониха Петър Янкулски /51/ и В. Стойков /65, 85/, докато гостите записаха историческия първи гол на сметката си.

Само напред и нагоре, пожела на падешлии отец Петър На водосвета феновете развяха огромното клубно знаме В. Стойков и компания в новата си премяна

По-рано през „Спортист 1959“ научи съперника си в турнира за купата на Аматьорската футболна лига, като жребият прати състава от благоевградското село в „Клетката“ на Вълкосел срещу тамошния „Стрела“ на 24 септември. Победителят от двойката ще приеме на свой терен третодивизионния „Банско“.

„СПОРТИСТ 1959“: Д. Христов, Вл. Трендафилов, П. Пешов /46-Е. Бракадански/, Н. Вълчев, К. Крушов /50-З. Янакиев/, И. Атанасов /50-А. Куколев/, Д. Боински /50-Ал. Джалев/, С. Димитров /46-К. Адамов/, Д. Арнаудов /46-М. Байов/, Д. Мавродиев, В. Стойков, Г. Бойчев /46-П. Янкулски/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






