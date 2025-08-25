Играчите на „Рилецо“ намазаха ските на безгрешния лидер, „Славата“ отнесе четворка в Самоков

Футболистите на „Рилски спортист“ намазаха ските на безгрешния дотук лидер в ЮЗ Трета лига „Струмска слава“ и го сразиха с 4:1 на своя ст. „Искър“, за да останат един от трите отбора без поражение от началото на кампанията. Хората на Стефан Гошев рано свиха знамената, не сработиха и трите смени на почивката, а в малкото случаи на точни удари към вратата на Драгомир Петков бившият страж на радомирци реагира адекватно. Емре Дрянов откри в 14-та мин. със силен шут, в 41-та мин. защитата на гостите изпусна Георги Божилов и за него не бе проблем да простреля мрежата на Симеон Симеонов. Активът в нападение на „Славата“ преди антракта се ограничи до ударите на Георги Янев и орлето Любомир Тодоров.

През втората част на опитите на съперника да натисне самоковци отговориха с бързи контри. При една от тях изстрел на капитана Виктор Генев с глава беше отразен от Симеонов. Играч на „Рилецо“ пък едва не си вкара автогол след остро центриране от фал на резервата Дейвид Джоров. Тома Ушагелов пък направи фрапантен пропуск на празна врата. Четвърт час преди края третия гол за скиорите реализира Калоян Доковски, а след още пет за втори път в двубоя се разписа Божилов с неотразимата си левачка. Почетното попадение за гостуващия тим сложи на сметката си Чавдар Христов.

„Добър мач за нашия отбор. Играта се доближаваше до предните мачове, но днес си влязоха положенията. Труден двубой срещу един от основните конкуренти в челото. Дадохме сериозна заявка за присъствие в първенството. След двете грешни стъпки в началото започваме да набираме инерция. Момчетата все повече се убеждават в думите ми, че сме много силен отбор. След втория гол падна напрежението, направихме страхотни атаки, вкарахме красиви попадения. Освен това изпуснахме още 3-4 чисти положения. Накрая резултатът можеше още да набъбне, но да не прекаляваме.Получи се празник за всички зрители, които бяха дошли на стадиона да ни подкрепят“, коментира наставникът на победителите Пламен Крумов. Успехът е трети пореден за подопечните му в рамките на само седем дни, един от тях дойде за купата на България.

„РИЛСКИ СПОРТИСТ“: Др. Петков, Маджаров, Тодоров, Генев, Доковски, Панчев, Минков, Мечев, Дрянов, Божилов, Ушагелов.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Симеонов, Мицаков, Мариянов, М. Костов, Стойков (46-Савов), Г. Янев (46-Дамянов), Джоров (65-Осман), Д. Владимиров /46-Ч. Христов), Л. Тодоров, М. Войнов (70-Д. Митов), Аспарухов.

