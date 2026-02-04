Играчи на „Марек“ менкат отбори в аматьорската група, „Банско“ си намери вратар в Сапарева баня

Футболният отбор на “Вихрен” излиза за 4-ата си зимна контрола днес, в нея съперник на еделвайсите е “Кюстендил”. Бяло-зелените търсят първа победа през паузата, след като досега ремизираха срещу “Струмска слава” (1:1) и загубиха последователно от дубъла на ЦСКА (0:2) и от “Левски” (1:3). Днешните съперници водиха люта битка за върха на Югозападната Трета лига през миналия сезон, спечелена категорично от “Вихрен”, който надделя в директните двубои на стадион “Осогово” и у дома. Тази проверка е първият игрови тест за последния нов в състава на наставника Борислав Кьосев – Хасан Бин Аяри, който, ако съдим по игровия му профил, трябва да влезе в обувките на напусналия флангови щурмовак Даниел Пехливанов. Преди това санданчани подписаха с бразилеца Роберт Бебе, практически сигурно е привличането и на френския защитник с малийски корени Драме Хамед, който се включи в последните минути на “Герена”, докато португалецът Иванилсон бе скоропостижно отпратен, след като още проверката с радомирци показа, че играчът няма качества да помогне на еделвайсите да надградят представянето си от есента. Своето завръщане в състава очаква и Алекс Веселински, който бе привлечен през лятото, но претърпя операция в средата на септември.

Малиецът с френски паспорт Др. Хамед /вдясно/ ще остане на ст. “Спартак” в курортния град

Иванилсон бе отпратен от Сандански

След възстановяването си Ал. Веселински /в средата/ се надява да се пребори с конкуренцията във “Вихрен”

Бившият голаджия на бяло-зелените К. Тодоров /в средата/ ще играе в опашкаря “Аксаково”



“След началото на март започвам с по-интензивните бегови упражнения, сега тичам лека-полека в права линия. Същевременно заздравявам мускулатурата си във фитнеса. Надявам се да се върна по-силен от преди”, изрази надежда 20-годишният младок, който се разписа още в официалния си дебют за бяло-зелените при успеха с 2:1срещу “Локомотив” (Горна Оряховица) на старта на кампанията, преди да се контузи тежко в хода на загубения мач от дубъла на ЦСКА в столицата с 0:2 в 3-ия кръг. Същевременно стана ясно, че бившият офанзивен халф на “Вихрен” Калоян Тодоров ще играе през пролетта за аутсайдера в Североизточната Трета лига “Аксаково”. Варненецът напусна курортния град веднага след спечелването на промоцията за Втора лига, за да заиграе в “Локомотив” (ГО). На “Дюлгера” не му потръгна особено и през зимата той се прибра край морето, където изкара подготовката с “Черно море”. Калоян изигра цял мач за експерименталния състав на моряците, който загуби контролата с бившия му тим “Локо” (ГО), а след края й пристана на 13-ия на Североизток “Аксаково”.

СТАНЧО СТАНЧЕВ