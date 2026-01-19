Играч на „Банско“ направи римейк на „Божията ръка“ на Марадона в спаринга срещу „Беласица“

„Беласица“ потегли с домашен успех 3:1 срещу „Банско“ в зимните контроли. Мачът, в който наставникът на петричани Живко Желев заложи на всички новопривлечени в стартовата 11-ица, започна с контузия на лидера на козлите Костадин Слаев, който още в 7-та мин. бе заменен по неволя от пристигналия на проби под Тодорка португалец Хенри Тач. Центриране на Антон Карачанаков отдясно бе последвано от джитболово отиграване с глава от Калоян Кръстев към капитана Аспарух Смилков, приключило в ръцете на Атанас Тъпигьозов. В 35-та мин. Лазар Еринин опита нескопосан римейк на „Божията ръка“ на Марадона от световното първенство в Мексико ’86“ в търсене на гола, с което си заслужи жълт картон, а в края на полувремето удари с лакът Антон Попов и бе изгонен. В следващите секунди искри между Георги Каракашев и Георги Фикийн бяха туширани с официално предупреждение от рефера Марио Антов. На почивката дружеска прегръдка между адашите земляци окончателно ликвидира проблема. За втората част Ж. Желев пусна нов отбор, чиито изяви вдигнаха настроението на 200-та зрители, зъзнещи в януарския студ. В 56-та мин. Живко Димитров отне топката от вратаря Мартин Станчев досами аутлинията и върна към Димитър Иванов, който с нисък шут намери мрежата на гостите. Резервата Костадин Котев спаси долен удар на Тач в 58-та мин., преди отсреща Станчев да плонжира успешно след удар на автора на откриващото попадение. В 61-та мин. отново ибериецът в редиците на козлите прехвърли технично срещналия го на границата на пеналта Котев, ала Динчо Йовчев изчисти навреме. Остър шут на Д. Иванов в 65-та мин. бе париран от вратаря, но добавката с летящ плонж на Живко. Димитров удвои аванса на „Бела“. В игра за бяло-червените се появи Тони Тасев, който все още преговаря с ръководството на комитите да остане за постоянно на „Царя“. В 83-та мин. Илия Манджуков намери Тач, който с едно докосване намали изоставането на банскалии. Скоро след това голмайсторът на аматьорите изскочи сам срещу Котев, който протегна крак и предотврати изравняването. В последната минута Христослав Ячев напредна, но в решителния момент Станчев отрази головия му шут. Топката обаче се върна към Ж. Димитров, който се разписа за втори път и фиксира победата.

Титулярите на „Беласица“ /сн. 1/ и „Банско“ /сн. 2/

Най-ранните посетители на „Царя“ заеха места в ложите

Ал. Якимов /вдясно/ и Т. Тасев се включиха успешно от пейката

Скамейката на домакините измисли футболните неща след почивката

„БЕЛАСИЦА“: Карпаров, А. Попов, Вълков, Кикиово, Ергин, Каракашев, Тодорски, Илиев, Смилков, Кръстев, Карачанаков /Котев, Петров, Яръмов, Йовчев, Марчев, Якимов, Ж. Димитров, Филчев, Василев, Д. Иванов, Ячев, Тасев/.

„БАНСКО“: Тъпигьозов, Слаев /7-Х. Тач,/ Божинов, Александров, Христов, Фикийн, Пасков, Боянов, Еринин, Чолев, Проев /Станчев, Р. Иванов, Вл. Златинов, Дамбов, Манджуков, Либяховски, Габриел/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ